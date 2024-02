Zusammenfassung:

Samsung will bis Ende März 2024 One UI 6.1 bereitstellen

Galaxy-Geräte aus dem Vorjahr bekommen das Update zuerst

Einige KI-Features aus der Galaxy-S24-Serie erwarten euch

Samsung hat verraten, wann das Update auf One UI 6.1 für einige Galaxy-Smartphones kommen soll und was euch erwartet. Lest bei uns, welche Geräte die neue Version zuerst bekommen und wieso ihr das Update auf keinen Fall verpassen solltet.

o2-Knaller: Galaxy S24 Ultra inkl. Watch 6 & Tarif für 64,99 Euro im Monat Wieso sich das lohnt: Hier zahlt ihr monatlich nur knapp 5 Euro Aufpreis im Vergleich zum o2-Angebot ohne Smartwatch

Die erst kürzlich gelaunchte Galaxy-S24-Reihe hat es schon, nun sind auch ältere Geräte dran: Samsung hat in einer Pressemitteilung verkündet, welche Geräte das Update auf One UI 6.1 erhalten. Neben des Zeitplans hat das Unternehmen auch Details zu den kommenden Features geliefert. Als Erstes sollen Top-Modelle aus dem Jahr 2023 versorgt werden und damit viele praktische Features erhalten, die wir auf dem Galaxy S24 Ultra und Co. schon genießen dürfen.

One UI 6.1 für Galaxy-Flaggschiffe aus dem Jahr 2023 kommt im März

Bis Ende März 2024 will Samsung Top-Smartphones und -Tablets mit dem großen Software-Update versorgen. In den Genuss des Updates kommen zuerst die Galaxy-S23-Familie (FE-Modell mit Einschränkungen), aktuelle Galaxy-Foldables und die Tab-S9-Serie. Demnach handelt es sich um folgende Geräte:

Smartphones:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Tablets:

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9

Wann das Update weitere Samsung-Handys erreicht (etwa das Galaxy A54 und weitere A-Modelle) und ob auch hier Galaxy AI mit im Paket ist, hat das Unternehmen in der Pressemitteilung noch nicht verraten.

Großes Update mit Galaxy AI: Deshalb solltet ihr es nicht verpassen

Mit One UI 6.1 bringt Samsung Galaxy AI auf die Vorjahresflaggschiffe und damit eines der größten Features der S24-Serie. Die mit künstlicher Intelligenz aufgepumpten Funktionen sind in verschiedenen Situationen hilfreich und könnten durchaus euren Alltag erleichtern. Google hat es mit der Pixel-Serie (z. B. Pixel 8 Pro) vorgemacht, Samsung ist nun auch dabei. Folgende Features hält das Update für euch bereit:

Generative Edit

Circle to Search

Live Translate

Interpreter

Chat Assist

Note Assist

Browsing Assist

Transcript Assist

Edit Suggestions

Instant Slow-Mo

Die neuen Features lassen euch mittels KI-Unterstützung zum Beispiel Objekte in Fotos bewegen oder löschen, Chats und Telefonate live übersetzen oder aus jedem Video per Tap eine Slow-Mo-Aufnahme machen. Letztere Funktion soll allerdings nicht auf dem Galaxy S23 FE verfügbar sein.

In diesem Artikel: 9.1 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy S23 Ultra Top Sehr gute 200-MP-Kamera

Erstklassiges Display

Top-Leistung

Gute Akkulaufzeit

S Pen Flop Gemächliches Aufladen Samsung Galaxy S23 FE 8.9 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy S23 Top Snapdragon-Chip

120 Hz AMOLED-Display

Hohe Verarbeitungsqualität

Solide Akkulaufzeit Flop Vergleichsweise lahmes Aufladen

Kamera mit wenigen Verbesserungen 9.1 /10 CURVED-Score Samsung Galaxy S23 Ultra Top Sehr gute 200-MP-Kamera

Erstklassiges Display

Top-Leistung

Gute Akkulaufzeit

S Pen Flop Gemächliches Aufladen