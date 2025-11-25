Samsung plant den Release von One UI 8.5 mit einigen neuen Features erst Anfang nächsten Jahres. Nun gibt es allerdings Anzeichen dafür, dass ihr das neue Update auf einem Galaxy S25 schon sehr bald vorab testen könnt.

Update (25.11.2025): Vor kurzem berichteten wir von einigen geplanten Features für Samsungs Android-Oberfläche One UI 8.5. Ein Beta-Version von One 8.5 auf Samsungs Servern für die Galaxy-S25-Serie bzw. das öffentliche Beta-Test tatsächlich noch im Dezember 2025 starten. Dann könntet ihr das Update trotz einiger Planungsschwierigkeiten seitens Samsung etwa in der zweiten Hälfte des Monats vorab ausprobieren. Deutschland gehört oft zu den Ländern mit einem Zugang zur öffentlichen Beta-Phase. Ihr müsst allerdings bei Vor kurzem berichteten wir von einigen geplanten Features für Samsungs Android-Oberfläche One UI 8.5. Ein Nutzer auf X (mrsevensp) hat nun eine erstefür die Galaxy-S25-Serie bzw. das Galaxy S25 Ultra entdeckt. Sollte Samsung ähnlich vorgehen wie bei vorherigen Tests, könnte derstarten. Dann könntet ihr das Update trotz einiger Planungsschwierigkeiten seitens Samsung etwa in der zweiten Hälfte des Monats vorab ausprobieren. Deutschland gehört oft zu den Ländern mit einem Zugang zur öffentlichen Beta-Phase. Ihr müsst allerdings bei Samsungs Beta-Programm angemeldet sein.

Apple-Feeling für Samsung-Nutzer Samsung Galaxy Buds 3 Pro Die Galaxy Buds 3 Pro sehen Apples AirPods Pro zum Verwechseln ähnlich und bieten wie das Vorbild ein starkes Rundum-Paket. Top-Sound, gutes ANC, KI-Funktionen, eine exzellente Gesprächsqualität und mehr machen die Premium-In-Ears eine erstklassige Option. ohne Vertrag ab 139,90 € Amazon

Ursprünglicher Artikel vom 20.11.2025:

Schon länger wabern die ersten Details zu One UI 8.5 durchs Netz. Jetzt zeigt ein neuer Leak, wie stark Samsung auf KI setzt, um euch Arbeit abzunehmen. Besonders spannend: Eine Funktion namens Now Nudges. Sie soll euch zur richtigen Zeit die richtigen Hinweise geben – fast so, als würde euer Handy plötzlich mitdenken.

Now Nudges: Samsung lernt eure Routinen kennen

Laut dem Fund von Android Authority versteckt sich in den internen Dateien der Hinweis auf Samsungs neue Assistenzfunktion. Now Nudges baut auf Galaxy AI auf und erinnert sehr an ein Google-Feature, das Pixel-Nutzer bereits kennen.

Der Ansatz ist simpel, aber clever: One UI schaut sich an, wie ihr euer Smartphone nutzt, und liefert euch Vorschläge, sobald sie euch nützlich sein könnten.

Dazu gehört zum Beispiel das Erinnern an wichtige Infos. Die Funktion kann ältere Chats, Screenshots oder andere Inhalte hervorholen, wenn sie zu einer Situation passen. Wer also öfter mal vergisst, wo sich dieser eine Screenshot versteckt – ihr fühlt euch hier vielleicht abgeholt.

Noch praktischer wird es bei Formularen. Füllt ihr online etwas aus, merkt sich One UI 8.5 die passenden Angaben und hilft euch beim nächsten Mal, dieselben Felder ohne Tippen zu vervollständigen.

Schneller reagieren im Alltag – ohne viel Nachdenken

Auch Aktionen auf dem Display will One UI 8.5 besser verstehen. Wenn euch zum Beispiel ein Freund eine Adresse schickt, erkennt Now Nudges das und bietet euch direkt die passende Navigation in Google Maps an. Oder ihr blickt auf einen Text in einer fremden Sprache – schon schlägt euch euer Galaxy vor, eine Übersetzung zu starten.

Laut Leak funktionieren die Hinweise auch in bekannten Apps wie WhatsApp, Instagram oder Facebook. Möglich wird das alles wohl durch das KI-Modell Gemini Nano, das bereits in anderen Galaxy-Funktionen steckt.

Wann wir das Ganze ausprobieren können, steht noch nicht fest. Samsung dürfte aber wie jedes Jahr ein Beta-Programm starten, vermutlich gegen Ende 2025. Spätestens mit dem Galaxy S26 – das für Februar oder März 2026 erwartet wird – sollte One UI 8.5 dann offiziell an den Start gehen.

Wie findet ihr das? Stimmt ab! gefällt mir gefällt mir nicht