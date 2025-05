Samsung hat endlich verraten, wann das große Software-Update auf One UI 8 startet – und was es bringt. Und die Aktualisierung wird demnach viel früher erhältlich sein als die aktuelle Version One UI 7. Den Anfang machen die neuen faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7, die bereits mit der stabilen Version ausgeliefert werden sollen. Der Rest der (kompatiblen) Galaxy-Familie folgt danach.

Noch im Sommer ist One UI 8 auf den ersten Modellen verfügbar, wie Android Authority berichtet. Die Ankündigung, die auch Google im Vorfeld bereits machte, kommt direkt nach dem Start des One-UI-8-Betatests für die Galaxy-S25-Serie. In Ländern wie Deutschland, den USA, Großbritannien und Südkorea können sich erste Nutzer also schon jetzt ein Bild machen. Samsung selbst nennt One UI 8 einen „Meilenstein“, denn das Update soll nicht weniger als den Beginn einer neuen Ära einläuten – mit smarter Software, die sich den Geräten und den Nutzern besser anpassen dürfte.

Was bringt One UI 8?

One UI 8 basiert auf Android 16 und ist laut Samsung das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit Google. Im Fokus: Künstliche Intelligenz, die euch im Alltag unter die Arme greifen soll. So bringt das Update einen weiterentwickelten KI-Assistenten mit, der Sprache, Bild und Text versteht – für natürlichere und flexiblere Bedienung.

Doch das ist längst nicht alles. Auch an der Oberfläche wird sich viel tun: Die Benutzerführung wird etwa noch besser für Foldables optimiert. Zudem gibt’s Updates für bekannte Features wie die Now Bar und Now Brief, die euch künftig noch gezielter mit Vorschlägen und Infos versorgen sollen. Auch die eine oder andere Änderung an der Benutzeroberfläche wird erwartet.

Mehr Komfort, mehr Kontrolle

Wer Wert auf Datenschutz legt, darf sich ebenfalls freuen: Neue Einstellungen ermöglichen es euch, bestimmte Daten ausschließlich lokal auf dem Gerät verarbeiten zu lassen. Auch im Alltag verspricht Samsung mehr Bequemlichkeit – zum Beispiel mit Auracast-Audiofreigabe per QR-Code, sprachgesteuerten Erinnerungen oder einer verbesserten Quick-Share-Funktion.

Samsung dürfte die Details zu One UI 8 spätestens bei der Vorstellung der neuen Foldables im Sommer komplett enthüllen. Dann erfahren wir auch, welche Galaxy-Modelle das Update als Nächstes erhalten. Halbwegs aktuelle Top-Modelle wie die S24- und S25-Reihe dürften die Aktualisierung garantiert erhalten. Ebenso wie die Mittelklasse-Bestseller Galaxy A55 und A56. Auch viele noch ältere Samsung-Handys stehen sicherlich auf der Liste.

