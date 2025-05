Wer sich bei One UI 7 noch die Haare gerauft hat, darf jetzt hoffen: Samsung will offenbar nicht noch einmal so spät dran sein. Während Android 15 mit reichlich Verspätung auf die Galaxy-Modelle kam, soll Android 16 deutlich zügiger den Weg auf eure Smartphones finden – samt frischer One UI 8.

Im Rahmen von Googles "The Android Show" hat der Chef des Android-Ökosystems, Sameer Samat, verkündet: Samsung und weitere Hersteller planen den Start von Android 16 schon für diesen Sommer. Bedeutet: Wenn alles glattläuft, dürften erste Galaxy-Geräte zwischen Ende Juni und Ende September das Update erhalten. Und das wäre ein echter Stimmungsaufheller, denn der One UI 7-Rollout verlief alles andere als reibungslos. Erst im Dezember 2024 startete die Beta, stabile Versionen trudelten sogar erst im April 2025 ein – ein halbes Jahr nach dem offiziellen Android-15-Start.

Was bringt One UI 8?

Tiefgreifende Neuerungen solltet ihr bei One UI 8 nicht erwarten – dafür aber jede Menge Feinschliff. Samsung scheint sich auf Detailverbesserungen zu konzentrieren, um die mit One UI 7 eingeführte Designsprache noch stimmiger zu machen.

Erste Hinweise aus geleakter Beta-Firmware deuten auf kleinere Änderungen bei System-Apps und neue Funktionen rund um die "Now Bar" hin. Auch eine Audio-Version von "Now Brief" steht wohl auf dem Plan.

Zudem ist es gut möglich, dass Samsung schon im Mai das Beta-Programm startet. Wenn der Konzern seinen üblichen Zeitplan einhält, könnte die finale Version des Updates bereits im Juli auf erste Topmodelle treffen – eine willkommene Wiedergutmachung nach dem One-UI-7-Fiasko.

Material Design 3? Erst später!

Wer gehofft hat, mit One UI 8 auch gleich das neue "Material 3 Expressive"-Design von Google zu bekommen, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Dieses visuelle Update bringt Google erst mit einem späteren Android-16-Zwischenupdate.

Wahrscheinlich wird Samsung entsprechende Anpassungen erst mit One UI 8.1 nachreichen – das dürfte dann gegen Ende des Jahres passieren.

Für euch heißt das: One UI 8 wird sich vor allem wie ein frisch poliertes One UI 7 anfühlen. Kein kompletter Neuanstrich, aber ein Update, das vieles runder macht – und das früher als gedacht.

