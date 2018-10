OnePlus 6T: Verbesserte Software soll unter anderem Akku sparen

Das OnePlus 6T wird erst Ende Oktober offiziell vorgestellt, doch hält das den Hersteller nicht davon ab, schon etwas über die Besonderheiten des nächsten High-End-Smartphones zu verraten. In einem Interview äußerte sich OnePlus nun zu den geplanten Software-Verbesserungen.

Wie der Hersteller im eigenen Forum mitteilt, wird das OnePlus 6T eine neue Benutzeroberfläche mitbringen. OxygenOS soll durch das frische Design intuitiver zu handhaben sein als alle vorherigen Versionen des Betriebssystems. Außerdem habe man fleißig an der Kamera gearbeitet, weshalb Nutzer noch bessere Aufnahmen erwarten sollten.

Längere Akkulaufzeit zu erwarten

Ein sogenanntes FSE-Team sei nur dafür abgestellt, sich um Optimierungen und den Feinschliff zu kümmern und so das Beste aus der verfügbaren Hardware herauszuholen. "FSE" stehe dabei für "Fast, Smooth and Efficient", also für "schnell, reibungslos und effizient". Aus der Feder dieses Teams sollen auch ein verbesserter Bitte-Nicht-Stören-Modus sowie die neue Gestensteuerung stammen. Letztere soll zum Beispiel den besonders schnellen Wechsel zwischen zwei zuletzt genutzten Apps erlauben.

Eine weitere Verbesserung, über die sich bestimmt viele Nutzer des nahenden OnePlus 6T freuen dürften, betrifft die Akkulaufzeit. So arbeite das FSE-Team an mehreren Optimierungen, die den Stromverbrauch des Snapdragon 845-Chipsatzes im Gerät verringern sollen. Unter anderem soll das Smartphone aus euren Gewohnheiten lernen und beispielsweise Hintergrundprozesse zurückfahren, wenn ihr schlaft. Wie viel das in der Praxis bringt, erfahren wir wohl erst nach dem Verkaufsstart, der für den 6. November erwartet wird. Dann sollte sich auch schnell zeigen, wie gut der neue Fingerabdrucksensor wirklich funktioniert.