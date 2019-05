So sieht das OnePlus 7 Pro in Blau aus

Sehen wir hier bereits das OnePlus 7 Pro in einer besonderen Farbe? Im Internet ist ein Bild aufgetaucht, auf dem das nächste Top-Smartphone von OnePlus zu sehen sein soll. Das Bild zeigt mutmaßlich die Vorder- und Rückseite des Flaggschiffes.

Bei dem besagten Bild soll es sich um eine offizielle Marketing-Aufnahme handeln, die das OnePlus 7 Pro in Blau zeigt. Der Leak-Experte Roland Quandt hat es über seinen Twitter-Account veröffentlicht. Ihr findet den Tweet am unteren Ende dieses Artikels. Wenn das Bild authentisch ist, verfügt der OnePlus-6T-Nachfolger über ein Display, das nahezu randlos ist. Außerdem deutlich zu erkennen: Der Bildschirm ist offenbar um die Seiten gebogen.

OnePlus 7 Pro mit sehr gutem Display

OnePlus selbst hat bereits verkündet, dass das OnePlus 7 Pro ohne Rand auskommt – und ohne Notch. Das Display selbst soll sich mit den aktuellen Top-Modellen messen können. Die Experten von DisplayMate haben schon bekannt gegeben, dass in dem Smartphone ein "sehr guter Bildschirm" verbaut ist – und es mit der Note A+ bewertet.

Neben dem Design soll das Smartphone in erster Linie durch eine hervorragende Kamera überzeugen. Auf der Rückseite bietet das Gerät eine Triple-Kamera, mit der ein Dreifach-Zoom möglich ist. Dass damit detailreiche Fotos möglich sind, hat der Hersteller bereits mit einer Reihe an Beispielbildern demonstriert. Am unteren Ende des Artikels seht ihr ein Foto, das von der Kamera stammen soll. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, ehe wir das Gerät zu Gesicht kriegen: Am 14. Mai 2019 stellt OnePlus das Smartphone vor.