OnePlus 7 Pro: Update verbessert die Kamera deutlich

OnePlus hält sein Versprechen und rollt ein Kamera-Update für das OnePlus 7 Pro aus. Die Aktualisierung soll die Foto-Qualität des Flaggschiffes in mehrfacher Hinsicht verbessern. Hier erfahrt ihr, was sich ändert.

In Europa sind die Kamera-Verbesserungen für das OnePlus 7 Pro in dem Update auf OxygenOS 9.5.5 enthalten. Das gibt der Hersteller in seinem offiziellen Forum bekannt. Von dem Update profitieren soll unter anderem die Bildqualität von HDR-Fotos. Aber auch Fotos bei schwachem Licht sehen nach der Aktualisierung offenbar besser aus.

OnePlus 7 Pro: Kamera-Bugs behoben?

Darüber hinaus adressiere das Update einige Probleme, über die Nutzer des OnePlus 7 Pro berichtet hatten. Zum Beispiel sollen "Fixed Focus" und Weißabgleich nun besser funktionieren. Das ist wohl der Kritik von Community und Medien zu verdanken, für die sich der Hersteller in seinem Foren-Beitrag zu dem Update bedankt.

Außerdem soll das Update das "Ambient Display" optimieren. Dabei handelt es sich um eine Art Always-on-Display. Auch die Bildschirm-Aktivierung durch zweimaliges Klopfen soll nun besser klappen. Ebenfalls behoben sei ein Problem mit Bluetooth-Kopfhörern: Etwa beim Spielen komme es nun nicht mehr zu einer verzögerten Ton-Wiedergabe.

Das Update auf OxygenOS 9.5.5 ist laut PhoneArena 182 MB groß. Wir empfehlen wie üblich den Download über ein WLAN. Das OnePlus 7 Pro sollte euch die Aktualisierung automatisch anbieten. Womöglich müsst ihr euch aber noch ein wenig gedulden. Denn die Aktualisierung dürfte in Wellen ausrollen und nicht alle Nutzer gleichzeitig erreichen.