OnePlus 7 Pro: Experten bescheinigen "sehr gutes Smartphone-Display"

Das OnePlus 7 Pro naht mit großen Schritten: Im Mai 2019 wird OnePlus sein neues Top-Smartphone enthüllen. Doch schon jetzt haben die Experten von DisplayMate ein Urteil zum Bildschirm gefällt. Das Flaggschiff hat demnach ein hervorragendes Display.

DisplayMate hat den OLED-Bildschirm des OnePlus 7 Pro mit "der höchsten A+-Bewertung" ausgezeichnet, wie die Experten via Twitter bekannt geben. Den besagten Tweet findet ihr am Ende dieses Artikels. Eine ausführliche Besprechung der Vor- und Nachteile ("in-depth Display Shoot-Out") verspricht DisplayMate für den 14. Mai 2019. Kein Zufall, denn an diesem Tag wird OnePlus sein Top-Smartphone der Öffentlichkeit offiziell vorstellen – in New York, Bangalore und London.

OnePlus 7 Pro setzt Maßstäbe

Der Bildschirm des OnePlus 7 Pro lege "die Messlatte für Smartphone-Displays in der gesamten Branche höher", schreibt der Hersteller selbst in einer Pressemitteilung. Das Display habe bei mehreren Parametern "außergewöhnlich gute Ergebnisse" erzielt. Dazu gehören Farbgenauigkeit, Helligkeit, Kontrastgenauigkeit und Pixeldichte. Ob es sich aber tatsächlich um "das beste Smartphone-Display der Welt" handelt, wird sich erst nach der Veröffentlichung zeigen.

Das OnePlus 7 Pro bringt wahrscheinlich auf der Rückseite eine Triple-Kamera mit. Auch das hat der Hersteller bereits selbst im Vorfeld verraten. Bei so viel Hightech ist für potenzielle Käufer natürlich vor allem eines interessant: der Preis. Angeblich könnte das Flaggschiff zum Marktstart in etwa so viel kosten wie ein Galaxy S10. Schon Mitte Mai 2019 wissen wir mehr.