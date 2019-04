OnePlus 7 (Pro): Termin für Präsentation steht

Der Veröffentlichungstermin für das OnePlus 7 (Pro) ist nun offiziell: Wie der Hersteller via Twitter bekannt gegeben hat, findet die Enthüllung am 14. Mai 2019 statt. Nahezu sicher ist, dass wir dann mehr als nur ein Gerät zu sehen bekommen.

Während in den ersten Teasern stets von "dem nächsten Produkt" die Rede war, wird das Unternehmen nun konkreter. In dem Tweet unter diesem Artikel heißt es: "Macht euch bereit für die OnePlus-7-Serie." Erstmals stellt der Hersteller also offenbar zwei Smartphones auf einen Schlag vor. Neben dem Standard-Modell erwartet uns aktuellen Berichten zufolge auch ein OnePlus 7 Pro, das sich unter anderem durch ein besonderes Display auszeichnen soll.

OnePlus 7 (Pro): Display von Samsung inspiriert?

Der Tweet enthält außerdem ein Video, das einzelne Elemente des OnePlus 7 (Pro) andeutet. Bereits zuvor hatte das Unternehmen eine Skizze zu dem Smartphone über Twitter veröffentlicht, die ihr ebenfalls am Ende dieser News findet. Sie zeigt unter anderem ein Display, das ähnlich wie beim Samsung Galaxy S10 um die Kanten gebogen ist.

Das Unternehmen veranstaltet gleich mehrere Launch-Events – in New York, London und Bangalore (Indien). Auf der deutschen Webseite des Herstellers könnt ihr Tickets für die Veranstaltung in der englischen Hauptstadt kaufen. Zudem wird es euch der YouTube-Channel des Unternehmens ermöglichen, die Enthüllung des OnePlus 7 (Pro) im Livestream zu verfolgen. Zuschalten könnt ihr euch am 14. Mai ab 17 Uhr unserer Zeit.