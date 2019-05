OnePlus 7 Pro: Hersteller verlost das Top-Handy mit Ratespiel

Am 14. Mai 2019 findet die Enthüllung des OnePlus 7 Pro statt. Wer die technischen Spezifikationen bereits jetzt errät, kann das Top-Smartphone gewinnen – aktuell jedoch leider nur in Indien. Dort lädt der Hersteller in Zeitungsanzeigen zu dem Ratespiel ein.

Auf den Anzeigen ist eine technische Zeichnung zum OnePlus 7 Pro abgebildet, über der "Guess the Specs" ("Errate die Spezifikationen") steht. Außerdem listet der Hersteller vier Features auf – allerdings nur unvollständig. Die Leser sollen die fehlenden Angaben ergänzen und per Tweet an OnePlus senden. Als Belohnung winken neben dem kommenden Flaggschiff auch andere "aufregende Preise", wie GizmoChina berichtet. Ob der Hersteller hierzulande eine ähnliche Aktion plant, ist unklar.

OnePlus 7 Pro: Ausstattung bereits durchgesickert

Um das OnePlus 7 Pro zu gewinnen, müssen Teilnehmer Folgendes erraten: Auflösung der Hauptkamera, Qualcomm-Chipsatz, Größe des Arbeitsspeichers und Akku-Kapazität. CURVED-Leser haben gute Chancen, die Leerstellen korrekt auszufüllen. Denn über die mutmaßliche Ausstattung des OnePlus 7 Pro haben wir bereits ausführlich berichtet.

Bei dem Qualcomm-Chipsatz handelt es sich so gut wie sicher um den Snapdragon 855. Die Hauptkamera soll mit 48 MP auflösen. Die Größe des Arbeitsspeichers (RAM) beträgt aller Voraussicht nach 10 GB. Und die richtige Antwort auf die Frage nach der Akkukapazität sollte 4000 mAh lauten.

Darüber hinaus soll das Smartphone ein 90-Hz-Display besitzen, das für eine besonders flüssige Darstellung sorgt. Aller Voraussicht nach wird das OnePlus 7 Pro schneller sein als vergleichbare Smartphones. Denn Gerüchten zufolge wird es das erste Smartphone auf dem Markt, das über "UFS 3.0"-Speicher verfügt.