OnePlus 8 Pro: Springt der Hersteller endlich auf den kabellosen Zug auf?

Die Smartphones von OnePlus zeichnen sich seit jeher durch eine umfangreiche Ausstattung aus. Ein Feature lassen bisher jedoch alle Geräte vermissen: kabelloses Aufladen. Mit dem OnePlus 8 Pro könnte sich das endlich ändern.

Darauf deutet ein Tweet von Max J. hin: Der Redakteur von AllAboutSamsung hat ein Bild getwittert, das ein Smartphone auf einem Wireless-Charging-Pad zeigt. Darüber steht "Charge like a pro", also "Lade auf wie ein Profi." Für seine Follower steht fest: Bei dem abgebildeten Gerät muss es sich um das OnePlus 8 Pro handeln. Max H. hat dies bislang noch nicht kommentiert. Er weist aber darauf hin, dass es sich bei dem Bild um ein Konzept handelt, das lediglich der Illustration des Features diene.

Wireless Charging für das OnePlus 8 Pro?

Tatsächlich ist es wahrscheinlich, dass Max J. in seinem Tweet kabelloses Aufladen für das OnePlus 8 Pro anteasert. Nicht nur, weil er "Charge like a pro" schreibt. Sondern auch, weil OnePlus nahezu der einzige Hersteller ist, der bei seinen Top-Modellen bislang auf Wireless Charging verzichtet. Als Grund dafür angeführt hat der Hersteller bis jetzt, dass die Technologie noch nicht ausgereift sei. Wireless Charging sei zwar komfortabel, aber zu langsam, hieß es in den letzten Jahren stets.

Hat der Hersteller seine Meinung nun geändert? Gut möglich, denn Wireless Charging hat zuletzt einen großen Schritt nach vorn gemacht. Xiaomis Mi Charge Turbo etwa ermöglicht kabelloses Aufladen mit 30 Watt. Damit soll ein 4000 mAh starker Akku in 70 Minuten voll aufgeladen sein. Nach 25 Minuten erreiche der Akkustand 50 Prozent, so der Hersteller. Zum Vergleich: Apples kabelgebundenes Fast Charging benötigt etwa 30 Minuten, um den Akku eines iPhones zur Hälfte aufzuladen.

Kabelloses Aufladen von OnePlus: Wie gut wird es?

Wenn Wireless Charging, dann richtig: Das scheint OnePlus' Einstellung gegenüber kabellosem Aufladen zu sein. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass der Hersteller uns keine halbgare Lösung präsentieren wird. Was kabelgebundenes Fast Charging angeht, zählt das Unternehmen längst zu den Vorreitern. Zuletzt stellte man Warp Charge 30T vor, das etwa beim OnePlus 7T Pro zum Einsatz kommt. Der 4085-mAh-Akku des Smartphones ist damit in 30 Minuten immerhin zu 68 Prozent aufgeladen.

Nun wird es aber höchste Zeit, dass der Hersteller auch auf den Wireless-Charging-Zug aufspringt. Die offizielle Bestätigung dafür könnte übrigens früher erfolgen als erwartet. Gerüchten zufolge wird die Enthüllung des OnePlus 8 Pro bereits im April 2020 stattfinden.