OnePlus: Faltbares Smartphone noch in weiter Ferne

Ihr wünscht euch ein faltbares Smartphone von OnePlus? Dann müsst ihr euch voraussichtlich noch eine ganze Weile gedulden, ehe der Wunsch erfüllt wird. Der Chef des Unternehmens hat sich vor Studenten zu einem möglichen Gerät dieser Art geäußert.

OnePlus-CEO Pete Lau hat in Italien vor Studenten verkündet, dass es in naher Zukunft kein faltbares Smartphone seines Unternehmens geben wird, berichtet GSMArena. Dies habe nicht nur etwas mit dem Preis zu tun – damit spielt er auf die hohen Kosten an, die Huawei Mate X und Samsung Galaxy Fold für den Käufer verursachen. Lau zufolge böten die Geräte keinen wirklichen Mehrwert gegenüber "normalen" Smartphones. Zumindest noch nicht.

OnePlus-TV: Fernbedienung überflüssig

Lau kündigte aber zumindest indirekt ein neues Gadget von OnePlus an. Demnach entwickelt das Unternehmen gerade einen Fernseher, den Lau "Smart Display" nennt. Seiner Meinung nach sind Fernbedienungen nicht mehr zeitgemäß. Stattdessen sollen die Geräte durch Künstliche Intelligenz (KI) die Vorlieben der Nutzer kennen und entsprechende Vorschläge machen.

Wann wir mit diesem Fernsehgerät rechnen können, ließ Lau allerdings offen. Im Jahr 2019 soll es aber drei neue Smartphones des Herstellers geben. Eines davon dürfte das OnePlus 7 sein, um das sich bereits zahlreiche Gerüchte ranken. Welche Features das Flaggschiff mitbringen könnte, haben wir für euch in einer Übersicht zusammengetragen. Welche Funktionen das nächste große Update für die hauseigene Benutzeroberfläche beinhalten soll, will das Unternehmen von euch wissen.