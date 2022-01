Oppos nächstes Flaggschiff kündigt sich immer deutlicher mit Details an, die zunehmend an die Oberfläche befördert werden. Nun sind nach einigen Gerüchten neue Informationen aufgetaucht, die ein im Premium-Handy verbessertes Akku-Feature sehr wahrscheinlich machen.

Viele Oppo-Fans warten auf das nächste Flaggschiff des Herstellers. Bereits der Vorgänger, das Oppo Find X3 Pro, hat massig Features und einen individuellen Look zu bieten. Das angebliche Design des Find X5 Pro ist bereits in Form von Render-Bildern angedeutet worden. Und auch die Fotoqualität soll durch einen neuen Kamerapartner beim Oppo Find X5 Pro steigen. Wie das Portal GizmoChina (via Nashville Chatter) berichtet, ist nun außerdem ein Eintrag im chinesischen Zertifizierungssystem (CCC) aufgetaucht. Der deutet auf eine noch höhere Ladegeschwindigkeit des Akkus hin.

Oppo Find X5 (Pro): Schnellladefunktion mit bis zu 80 Watt

Die offiziellen Einträge in der Liste machen es sehr wahrscheinlich, dass sowohl das Oppo Find X5 Pro als auch die Basis-Variante Find X5 tatsächlich mit einer verbesserten 80-Watt-Ladefunktion ausgestattet werden. Bereits vorherige Gerüchte deuteten zusammen mit einem 5000-mAh-Akku auf die neue Stufe des von Oppo "SuperVOOC" genannten Schnelllade-Features hin. Mit "SuperVOOC 2.0" schafft das Oppo Find X3 Pro kabelgebunden aktuell maximal 65 Watt. Wireless Charging ist auf 30 Watt begrenzt. Auch in diesem Bereich soll der Hersteller bei mindestens einem der neuen Oppo-Handys (hier mit Vertrag) nachlegen und stattdessen bis zu 50 Watt ermöglichen. Dem Bericht zufolge soll die aufgebohrte kabellose Alternative dem Pro-Modell vorbehalten bleiben.

Oppo Find X5 setzt auf MediaTek

Nicht ganz so erfreulich dürfte für manche das Gerücht sein, dass Oppo beim günstigeren Basis-Modell auf einen Chipsatz von MediaTek setzen möchte, wie auch das Portal Playfuldroid mit Bezug auf informierte Weibo-Nutzer berichtet. Im Oppo Find X5 soll demnach ein Dimensity 9000 zum Einsatz kommen. Die sehr wahrscheinlich höherpreisige Pro-Version dürfte hingegen den in vielen kommenden Flaggschiffen verbauten Snapdragon 8 Gen 1 von Qualcomm nutzen.