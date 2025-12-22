Wird das Oppo Find X9 Ultra das beste Kamera-Smartphone des kommenden Jahres? Wenn man einem aktuellen Leak glaubt, sieht es ganz danach aus. Mit zwei 200-MP-Kameras und einem zusätzlichen 10-fach-Zoom-Modul könnte das kommende Flaggschiff neue Maßstäbe setzen – besonders bei Lichtstärke und Zoomqualität.

Im Mittelpunkt stehen laut Digital Chat Station zwei Kameras mit jeweils 200 MP. Die Hauptkamera soll laut Leak sogar mehr Licht einfangen können als ein Ein-Zoll-Sensor – das wäre ein echter Fortschritt bei schwierigen Lichtverhältnissen. Für mittlere Zoom-Stufen (vermutlich 3- bis 4-fach) sei eine zweite 200-MP-Kamera vorgesehen, die in ihrer Klasse besonders lichtstark sein soll. Oppo scheint also nicht nur auf hohe Auflösung zu setzen, sondern auch auf bestmögliche Ergebnisse in jeder Zoom-Stufe.

20x-Zoom in Top-Qualität?

Doch damit nicht genug: Ergänzt wird das Setup durch ein 50-MP-Periskopobjektiv, das einen optischen 10-fach-Zoom bieten soll – mit einer Brennweite von rund 230 Millimetern. Laut Leak soll sogar eine hochwertige 20-fach-Vergrößerung möglich sein, indem Oppo clever die Bildmitte des Sensors nutzt. Auf diese Weise könnten stark vergrößerte Bilder entstehen, ohne gleich an Details zu verlieren. Andere Hersteller bedienen sich aktuell zwar ähnlicher Tricks, aber nicht bei so hohen Zoom-Stufen.

Auch bei der Wahl des Sensors setzt Oppo offenbar auf Qualität: Anstelle von Samsungs kompaktem ISOCELL-HP5-Sensor kommt laut Leak wohl Sonys LYT-901 zum Einsatz – ein Sensor, der in der Gerüchteküche schon länger als besonders leistungsfähig gilt.

Kommt das Kamera-Wunder auch zu uns?

In der Vergangenheit waren Oppos Ultra-Modelle außerhalb von China nur schwer erhältlich. Doch diesmal könnte sich das zumindest ein wenig ändern. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass das Find X9 Ultra auch in einer globalen Version erscheinen könnte. In Deutschland wird der Hersteller es zwar vermutlich nicht direkt anbieten. Ein Release in Österreich aber ist wie beim Oppo Find X9 Pro denkbar. Hierzulande wärt ihr vermutlich auf Importhändler angewiesen. Bislang warten wir aber erst mal auf den offiziellen Vorstellungstermin.

