Die Leaks zum Google Pixel 10 gehen weiter. Ein Dokument von einer Chip-Konferenz hat praktisch bestätigt, dass der Tensor-G5-Chip von Google eine neue GPU bekommt, die wichtige Features für Gaming einführen soll.

Die Gerüchte und Meinungen zum Tensor-G5-Prozessor schwanken in der Gerüchteküche hin und her. Fans der Pixel-Smartphones erhoffen sich in der neuen Generation vor allem einen Leistungssprung. Ein vom GPU-Hersteller Imagination in WeChat geteilter Beitrag zur RISC-V Day Tokyo Konferenz enthüllt nun, dass das Unternehmen tatsächlich für die neue GPU des Tensor G5 verantwortlich sein soll.

Pixel 10 mit neuer GPU: Leaks bestätigen Performance-Hoffnung

Wie das Portal Gizmochina berichtet, zeigt der mittlerweile anscheinend editierte Post von Imagination Technologies, dass der für die Pixel-10-Reihe geplante Tensor-G5-Chip eine Imagination DXT-48-1536 GPU mit 1,1 GHz verwenden wird. Der ungewollte Leak bestätigt praktisch einen früheren Leak zur Leistung des Pixel 10.

Damit würde sich Google von der ARM Mali GPU verabschieden, die bis jetzt in den Chips zum Einsatz kam. Für Gamer dürfte in erster Linie interessant sein, dass die neue GPU endlich Features wie Raytracing unterstützen soll. Das in grafisch aufwendigen Spielen genutzte Feature fehlte bis jetzt auf den Google-Pixel-Smartphones.

Für Gamer wäre das ein wichtiges Performance-Upgrade und ein Hoffnungsschimmer, dass die Pixel-10-Generation die Distanz zur deutlich leistungsstärkeren Flaggschiff-Konkurrenz von Qualcomm und Apple zumindest etwas verringern kann.

Pixel 10: Effizienz und KI weiterhin im Fokus

Trotz der wahrscheinlich leistungsstärkeren GPU solltet ihr aktuell keine allzu großen Performance-Sprünge von den Pixel-10-Geräten und dem Tensor G5 erwarten. In der Gerüchteküche gehen die Meinungen stark auseinander, wie groß der Performance-Gewinn sein wird. Die CPU-Kerne soll Google nämlich nur geringfügig anpassen.

Mit dem Wechsel des Fabrikanten von Samsung zu TSMC wird Google vermutlich in erster Linie die Effizienz der eigenen Chips steigern. In diesem Bereich schwächeln die von Samsung hergestellten Chips. Die neue Chip-Generation könnte sich also vor allem positiv auf die Akkulaufzeiten auswirken.

Der Fokus dürfte zudem weiterhin auf der KI-Performance liegen. Google Gemini wird sicherlich auch in der neuen Pixel-10-Generation eine Hauptrolle einnehmen. Dass das KI-Modell viele Ressourcen braucht, zeigen Berichte zu Gemini auf dem Pixel 9a. Das günstige Smartphone besitzt eine abgespeckte Version der KI, allerdings aufgrund seines begrenzten Arbeitsspeichers.

