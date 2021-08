Geht es jetzt ganz schnell? Das Pixel 5a feiert angeblich bereits heute seinen Launch. Im Netz ist zudem eine erste Werbung aufgetaucht. Jüngsten Informationen zufolge soll das neue Google-Smartphone auch besser sein als bisher gedacht. Für uns heißt es jedoch: Hoffen und Bangen.

Das Pixel 5a soll angeblich am 26. August auf den Markt kommen. Leaker Max Weinbach hat nun allerdings erfahren, dass Google das neue Modell bereits am 17. August offiziell zeigen wird. Mit welchem Clip der Hersteller das Smartphone bewerben könnte, seht ihr zudem jetzt bereits. Auf Twitter ist ein Video aufgetaucht, bei dem es sich um ein Werbevideo für das Google Pixel 5a handeln soll:

Pixel 5a promo video from a Japanese carrier pic.twitter.com/pYz5Twx5C1 — Saran (@SaranByte) August 17, 2021

Größter Google-Akku?

Wie erwartet, ändert Google am Design offenbar fast nichts. Nur der Power-Button soll etwas rauer sein und sich die Kunststoff-Rückseite etwas gummiartiger anfühlen. Der 4680 mAh große Akku wäre außerdem nicht nur etwas größer als in bisherigen Gerüchten vermutet. Er wäre der größte Energiespeicher, den Google jemals in einem Pixel verbaut. Im Pixel 5 steckt zum Beispiel ein 4080 mAh starker Akku – und der überzeugt bereits mit guten Laufzeiten.

Ein Upgrade ist hier aber auch deshalb wichtig, da das Display etwas größer sein soll als beim Pixel 5. Mit Abstrichen müsst ihr offenbar beim Arbeitsspeicher (6 statt 8 GB) und kabellosem Laden leben (entfällt). Für Kritik dürfte zudem der Prozessor sorgen. Google scheint unsterblich in den Snapdragon 765G verliebt zu sein. Die Hardware gibt es bereits im Pixel 4a 5G und Pixel 5. Die Kamera soll hingegen identisch mit der des Pixel 5 sein.

Alter Prozessor zu gutem Preis?

Dafür scheint der Preis sehr attraktiv zu sein. Das Pixel 5a soll nicht nur deutlich günstiger sein, als das aktuelle Top-Modell, sondern sogar weniger kosten als sein direkter Vorgänger:

Google Pixel 5 5G : 699 US-Dollar

: 699 US-Dollar Google Pixel 4a 5G : 499 US-Dollar

: 499 US-Dollar Google Pixel 5a 5G: 450 US-Dollar

Leider dürfen wir uns aktuell keine großen Hoffnungen machen, dass das Pixel 5a 5G überhaupt zu uns kommt. Google steht im Smartphone-Segment unlängst für ungewöhnliche Marketing- und Verkaufsstrategien (siehe zuletzt das Pixel 6) und plant angeblich dieses Mal, das 5a nur in den USA und Japan zu verkaufen. Vielleicht haben Deutschland und andere Märkte aber ja doch Glück.