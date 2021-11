Normalerweise gibt es Updates bei Google am Anfang eines Monats. Nun steht aber überraschend für einige Nutzer eine neue Systemversion zur Verfügung. Warum ihr das Update haben möchtet, lest ihr hier.

Das Pixel 6 und Pixel 6 Pro sind noch nicht lange auf dem Markt und leider auch etwas schwer zu bekommen. Entsprechend gibt es noch nicht viele Menschen, die schon "das neue Google Phone" ihr Eigen nennen. Wer aber zu dieser illustren Gruppe gehört, der darf sich auf ein Update freuen. Anfang November hat Google zwar schon einen neuen Patch herausgebracht, darin waren aber keine großen Veränderungen enthalten. Mit der neuen Version möchte Google nun wohl ein bestimmtes Problemfeld angehen: den Fingerabdrucksensor.

Schneller entsperren durch Update?

Mit der biometrischen Identifizierung gibt es nämlich einige Probleme, wie wir auch in unserem Test feststellen mussten. Der Sensor reagiert langsam und scheint auch unter bestimmten Umständen komplett auszufallen. Darüber berichteten zumindest einige Nutzer auf Reddit. Google äußerte sich bislang noch nicht offiziell zu diesen Problemen und bleibt auch bei den Infos zum Update vage. Etwas genauere Angaben liefert hingegen der amerikanischen Netzbetreiber Verizon. Auf deren Website ist zu lesen, dass das Update die "…Performance des Fingerabdrucksensors deines Gerätes verbessert."

Wie üblich verteilt Google das Update in Wellen. Möglicherweise zeigt euer Gerät also den neuesten Patch noch nicht an und ihr müsst euch ein wenig gedulden. Auch auf unserem Redaktionsgerät steht das Update bislang nicht zur Verfügung. Wer gar nicht warten kann, der erhält die neue Version auch schon als Download. Hier solltet ihr aber auf eine vertrauenswürdige Quelle achten und auf jeden Fall ein Backup anlegen.

Ungewöhnlicher Zeitraum

Zwar ist der Fingerabdrucksensor aktuell ein deutliches Manko bei den Pixel-6-Modellen, ein Update außer der Reihe ist trotzdem etwas ungewöhnlich. Solche Hotfixes kommen eigentlich nur bei sehr kritischen Fehlern vor. Die jetzige Verbesserung hingegen hätte auch sehr gut in ein gewöhnliches Monats-Update gepasst. Andererseits hat Google in den Testberichten viel schlechte Presse durch den behäbigen Sensor eingesammelt, nicht ideal für die Startphase eines neuen Handys.