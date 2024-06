Kostenlose Display-Reparatur für Pixel 8: Das ist der Grund

Google hat ein erweitertes Reparaturprogramm für eine „begrenzte Anzahl“ von Pixel 8-Geräten angekündigt. Betroffen sind Geräte, die Probleme mit vertikalen Linien und Flackern auf dem Display haben. Falls ihr also euer Pixel 8 in letzter Zeit genau angeschaut habt und denkt, dass da was nicht stimmt, könnte dieses Programm genau das Richtige für euch sein.

Was müsst ihr wissen?

Das Programm kommt mit zwei wichtigen Voraussetzungen:

Euer Display zeigt eine vertikale Linie, die von unten nach oben läuft, oder der Bildschirm flackert.

Eure Pixel 8 muss durch eine eindeutige Geräte-ID (wie IMEI oder Seriennummer) von Google oder einem autorisierten Reparaturpartner als qualifiziert für dieses Programm bestimmt werden.

Wenn ihr diese Kriterien erfüllt, dann hat Google gute Nachrichten für euch: Ihr bekommt für drei Jahre nach dem Kaufdatum kostenlosen Support für die betroffenen Pixel 8. Oder anders gesagt: Ihr erhaltet in diesem Zeitraum eine kostenlose Display-Reparatur.

Weitere Details und Einschränkungen

Natürlich gibt’s auch ein paar Feinheiten, die ihr beachten solltet. Für alle Reparaturen unter diesem Programm gibt’s eine Garantie von 90 Tagen. Das bedeutet, auch nach der Reparatur seid ihr für einige Monate auf der sicheren Seite. Allerdings verlängert dieses Programm nicht die Standard-Garantie eures Pixel 8.

Und: Falls euer Display oder die Glasabdeckung beschädigt ist oder ihr mit Wasserschäden zu kämpfen habt, könnt ihr dem Bildschirm des Pixel 8 nicht tauschen lassen. Schade, aber verständlich.

Nicht das erste Reparaturprogramm

Das erweiterte Reparaturprogramm für das Pixel 8 ist keine Neuheit für die Reihe. Bisher gab es solche Programme schon für das Pixel 5a, dessen Display Probleme machte. Und auch für den Akku des Pixel 4 XL wurde ein entsprechendes Programm bereits ins Leben gerufen.

Falls ihr also bei euch auf die genannten Display-Probleme stoßt, prüft schnell, ob euer Pixel 8 in der Liste der qualifizierten Geräte ist. Das könnt ihr über den Google Support oder einen Service-Partner machen. Es wäre doch schade, wenn ihr die Chance auf eine kostenlose Reparatur verpasst, oder?

