Großes Update für Google Pixel: Diese neuen Features erwarten euch jetzt

Der neueste Feature-Drop von Google ist erschienen und bringt zahlreiche spannende Neuerungen für die Pixel-Geräte. Ab heute werden die Updates auf geeignete Geräte ausgerollt. Egal, ob ihr ein Pixel-Smartphone, eine Pixel Watch oder ein Pixel Tablet besitzt – ihr könnt euch auf einige interessante Updates freuen. Hier erfahrt ihr, welche neuen Funktionen auf euch warten.

Gemini Nano und mehr auf den Pixel-Smartphones

Mit dem neuen Feature-Drop wird Gemini Nano, Googles effizientestes KI-Modell, auf den Modellen Pixel 8 und Pixel 8a verfügbar. Diese Technologie richtet sich vor allem an Entwickler und kann in den Entwickleroptionen der Geräte aktiviert werden.

Die Entwickleroptionen aktiviert ihr auf Pixel-Geräten so: Wie: Einstellungen > Über das Telefon > mehrmals auf die Build-Nummer tippen > Geräte-PIN eingeben

Einstellungen > Über das Telefon > mehrmals auf die Build-Nummer tippen > Geräte-PIN eingeben Wo: Einstellungen > System > Entwickleroptionen

Doch das ist längst nicht alles: Ab sofort könnt ihr euer Pixel 8a, Pixel 8 und Pixel 8 Pro an einen größeren Bildschirm, wie etwa einen Computermonitor, anschließen und eure Inhalte dort anzeigen lassen. Filme, Serien und Diashows werden so in größerem Format dargestellt.

Eine weitere nützliche Funktion ist das verbesserte „Mein Gerät finden“-Feature. Selbst wenn euer Smartphone ausgeschaltet oder der Akku leer ist, könnt ihr es nun orten. Dabei bleiben eure Standortdaten verschlüsselt und sind nicht für Google einsehbar.

Optimierte Kamera-Funktionen

Die Pixel-Kamera erhält ebenfalls einige Upgrades. Mit einem einzigen Tastendruck kann nun der beste Moment für ein Foto in HDR+ erkannt werden – so steht euer Gesicht immer im Mittelpunkt und wird perfekt eingefangen. Zusätzlich könnt ihr nun manuell auswählen, welches Objektiv ihr bei der Aufnahme verwenden möchtet. Ihr könnt die Kamera-App also einfacher kontrollieren, um euer Motiv genau nach den eigenen Wünschen einzufangen.

Praktische Anruf-Features

Wenn euch eine unbekannte Nummer anruft, könnt ihr nun direkt aus eurem Anrufprotokoll eine Rückwärtssuche starten und herausfinden, wer euch erreichen will. Das spart Zeit und bringt mehr Klarheit in eure Anrufliste. Die Funktion ist für uns eines der nützlichsten Features auf Pixel-Smartphones.

Verbesserungen für die Pixel Watch

Auch die Pixel Watch wird mit neuen Funktionen ausgestattet. So könnt ihr jetzt noch einfacher mit eurer Uhr bezahlen, indem ihr euer PayPal-Konto mit Google Wallet verknüpft.

Die Google Home-App auf der Pixel Watch erhält ebenfalls ein Update. Ab sofort könnt ihr schneller auf eure Smart Home-Geräte zugreifen und diese direkt von eurem Handgelenk aus steuern oder Einstellungen anpassen. Ob Licht dimmen, Jalousien einstellen oder die Geschwindigkeit des Ventilators regeln – all das ist nun direkt über die Uhr möglich.

Neue Funktionen für das Pixel Tablet

Für das Pixel Tablet gibt es ebenfalls nützliche Neuerungen. Ist euer Tablet im Hub-Modus angedockt, erhaltet ihr jetzt ausführlichere Benachrichtigungen von eurer Video-Türklingel. Ihr wisst dadurch schneller, wer vor der Tür steht und könnt direkt mit der Person sprechen oder Schnellantworten senden.

Zusätzlich gibt es ein neues Google Home-Favoriten-Widget, das schnellen Zugriff auf eure Smart Home-Geräte ermöglicht. Ihr könnt darüber zum Beispiel Lichter einschalten oder eure smarten Lautsprecher steuern.

