Die Pixel-9-Reihe ist zwar erst kürzlich erscheinen, doch das hält die Gerüchteküche nicht vom nächsten Thema ab. Im Netz sind Bilder aufgetaucht, die das Google Pixel 9a zeigen sollen – der günstige Ableger des Pixel 9. Sollten die Bilder wirklich das Spar-Smartphone zeigen, hat sich etwas verändert.

Die nachfolgenden Bilder hat ShrimpApplePro geteilt. Ein Leaker, der schon seit Jahren aktiv ist und den einen oder anderen Treffer für sich verbuchen konnte. Offenbar stammen die Aufnahmen aus einer privaten Facebook-Gruppe. Laut Leaker soll sie ein Google-Mitarbeiter gepostet haben. Allerdings wurde der Beitrag zwischenzeitlich wieder entfernt.

Pixel 9a

Source: some random post on Facebook pic.twitter.com/y8jwaQM6Z8 — ShrimpApplePro 🍤 ずっと真夜中でいいのに (@VNchocoTaco) August 26, 2024

Sollten wir hier wirklich einen Prototyp des Pixel 9a sehen, können wir genau zwei Dinge daraus schließen. Erstens: Offenbar geht der günstige Ableger in Sachen Design andere Wege als Pixel 9, Pixel 9 Pro und Pixel 9 Pro XL. Die markante Kamera-Aussparung fehlt hier. Zu sehen ist lediglich eine pillenartige Aussparung für zwei Objektive, die kaum aus dem Gehäuse hervorsteht.

Zweitens: Pixel 7a und Pixel 8a kamen 2024 und 2023 jeweils im Mai in den Handel. Sollte das Pixel 9a einen ähnlichen Release-Termin erhalten, würde es bis dahin noch gut acht Monate dauern. Und so weit vor Veröffentlichung leaken nur selten Bilder, die das fertige Design eines Smartphones zeigen.

Heißt: Dass schon jetzt Bilder vom Pixel 9a auftauchen, kann auf einen früheren Termin für die Veröffentlichung hindeuten. Denkbar wäre es. Immerhin war auch die Pixel-9-Reihe knapp zwei Monate früher dran als die Vorgängermodelle.

Echt oder nicht? Eine Einschätzung

Dass Google schon jetzt fleißig am Pixel 9a werkelt, ist in jedem Fall sehr wahrscheinlich. Noch haben wir aber Zweifel daran, dass wir hier wirklich das finale Design sehen. Die Kameraaussparung weicht derart stark von den anderen neuen Pixel-Smartphones ab. Hier gibt es gar keinen Wiederkennungswert. Und es ist fraglich, ob das wirklich die Marken-Strategie ist, die ein Unternehmen wie Google fahren will.

Klar: Wenn es sich wirklich um einen Prototyp des Pixel 9a handelt, könnte es bei diesem Modell auch erst einmal um Funktionalität von Hardware und Gehäuse gehen – es ist also ebenfalls möglich, dass die bekannte Kamera-Aussparung erst zu einem späteren Zeitpunkt folgt.