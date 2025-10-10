PlayStation 6: Sony deutet neue Konsole an

Ein neues Video auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal erregt Aufsehen. Darin spricht Mark Cerny – Sonys Technik-Mastermind – zwar hauptsächlich über Grafik-Technologien der Zukunft. Doch ein eher beiläufiger Kommentar am Ende lässt Fans plötzlich hellhörig werden: Offenbar hat Sony bereits die PS6 in der Pipeline.
Die meiste Zeit des Videos mit dem Titel "From Project Amethyst to the Future of Play" dreht sich um technische Entwicklungen, an denen Sony gemeinsam mit AMD arbeitet. Es geht um Grafik-Features, die bisher nur in Simulationen existieren. Doch zum Schluss fällt ein bemerkenswerter Satz: Cerny zeigt sich "wirklich gespannt darauf, diese Technologien in einer zukünftigen Konsole in ein paar Jahren" zu erleben. Und das reicht, um die Gerüchte um die PlayStation 6 ordentlich anzuheizen. Viele deuten die Aussage als Hinweis auf einen möglichen Release Ende 2028.
Sony spricht über Next-Gen – ohne sie zu bestätigen
Tatsächlich ist dies nicht das erste Mal, dass sich Sony-Offizielle zum Thema "nächste Konsolengeneration" äußern – wenn auch eher vage. Schon im Juni stellte sich Hideaki Nishino, Präsident von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview der Frage, ob angesichts des Cloud-Gaming-Booms überhaupt noch eine neue Konsole wie die PS6 notwendig sei.
Seine Antwort fiel differenziert aus: Zwar wachse Cloud-Gaming technisch gesehen stetig, doch sei es aufgrund instabiler Netzwerke weiterhin nur eine Ergänzung – kein Ersatz. Die meisten Gamer würden laut Nishino nach wie vor auf lokale Hardware setzen.
PS6, Handheld – oder beides?
Spannend bleibt die Frage, was genau Sony unter einer "zukünftigen Konsole" versteht. Entwickelt das Unternehmen einfach nur die PS6 – oder kommt da mehr? Im Sommer brodelte bereits die Gerüchteküche rund um ein neues PlayStation-Handheld, das sich möglicherweise auch an eine Docking-Station anschließen lässt. Offiziell bestätigt ist nichts, doch Sonys Fokus auf den PlayStation Portal lässt zumindest Raum für Spekulationen.
Klar ist: Die PS5 ist inzwischen über fünf Jahre alt. In der Vergangenheit begann Sony meist schon kurz nach dem Launch einer neuen Konsole mit der Entwicklung des nächsten Modells. Gut möglich also, dass die PS6 schon seit Längerem in Arbeit ist.
