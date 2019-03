PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele für April 2019

Sony hat bekannt gegeben, welche kostenlosen Spiele für die PlayStation 4 euch im April 2019 erwarten. In dem offiziellen Trailer über diesem Artikel erhaltet ihr einen Vorgeschmack auf die Gratis-Games.

Nutzer von PlayStation Plus können ab dem 2. April 2019 "Conan Exiles" und "The Surge" herunterladen. Wer sich beeilt, kann sich zudem noch die März-Titel sichern: Bis zum 1. April bleibt euch Zeit, "Call of Duty: Modern Warfare Remastered" und The Witness" eurer Spiele-Bibliothek hinzuzufügen.

Ein Survival-Spiel und ein Action-RPG

"Conan Exiles" ist ein Survival-Spiel, das euch in ein Land voller Barbaren verschlägt. Ihr überlebt, indem ihr euch im Kampf gegen andere Spieler und Computer-Gegner durchsetzt. Dabei hilft euch eure Ausrüstung, die ihr durch ein Crafting-System verbessern könnt. Aber auch euren Charakter selbst könnt ihr aufwerten: Mit zunehmenden Erfahrungspunkten steigt er auf und erhält neue Fähigkeiten. Es gibt sowohl einen Single- als auch einen Multi-Player-Modus. "Conan Exiles" ist ein sehr umfangreiches Spiel, in das ihr rund 100 Stunden investieren könnt.

Bei "The Surge" handelt es sich hingegen um ein Action-RPG mit futuristischem Setting. Der Titel spielt in einer dystopischen Zukunft, in der es kaum noch Rohstoffe gibt. CREO, der mächtigste Konzern der Welt, will die Zukunft der Erde sichern. Ihr spielt einen CREO-Mitarbeiter und kämpft im Hack-and-Slay-Stil gegen durchgedrehte Roboter. Das Kampfsystem erinnert dabei etwas an die "Dark Souls"-Reihe – der Schwierigkeitsgrad (leider) auch.