PlayStation Plus: Das sind die kostenlose Spiele für März 2019

Mit PlayStation Plus bekommt ihr im März 2019 etwas für euren Kopf und etwas für euren Abzugfinger. Die kostenlosen Spiele sind nun bekannt. Allerdings sind es weniger Games für eure PlayStation 4, als ihr es vermutlich gewohnt seid. Dafür könnt ihr euch ein paar Titel aus dem Februar-Angebot Anfang März immer noch sichern.

PlayStation Plus liefert euch ab dem 5. März 2019 zwei Gratis-Spiele, wie PlayStation Blog verkündet. Der erste Titel ist ein bekannter Shooter mit dem Namen "Call of Duty 4: Modern Warfare". Es handelt sich um die Remastered-Version, die dem Spiel von 2007 eine bessere Grafik verpasst. Es handelt sich um den ersten Titel der Spielreihe, der in unserer modernen Zeit spielt. Gerade deshalb hat "COD 4" damals viel Aufmerksamkeit erhalten. Falls ihr das Game verpasst habt, könnt ihr das nun nachholen.

Puzzle-Spaß auf der Insel

Im zweiten Gratis-Spiel für PlayStation-Plus-Mitglieder müsst ihr weniger schießen und mehr denken. "The Witness" ist ein Puzzle-Spiel, das ihr aus der Ego-Perspektive bestreitet. Ihr befindet euch auf einer verlassenen Insel, auf der es zahlreiche Rätsel zu entdecken gibt. Zudem ist eine wendungsreiche Story vorhanden, die eure Knobeleien miteinander verbindet und für zusätzliche Spannung sorgen soll.

In den letzten Monaten spendierte Sony euch mehr als nur zwei monatliche Spiele mit PlayStation Plus. Das lag unter anderem daran, dass Sony zuvor auch noch Titel für PS Vita und PlayStation 3 mit im Angebot hatte. Damit ist nun Schluss. Allerdings könnt ihr euch für die älteren Konsolen noch die Gratis-Spiele aus dem Februar 2019 bis zum 8. März in eure Bibliothek holen. Wenn ihr etwa Stealth-Action mögt, könnte sich das besonders lohnen: "Metal Gear Solid 4" für die PS3 gehört zu den Spielen – sofern ihr den Titel nicht schon längst gespielt habt.