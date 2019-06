PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele für Juli 2019

Sony schenkt Mitgliedern von PlayStation Plus mitten im Sommer einen echten Kracher. Zudem gibt es einen Titel für nostalgische PlayStation-Zocker. All das erhaltet ihr auf eurer PlayStation 4 mit den Gratis-Spielen für den Juli 2019. Zudem könnt ihr für kurze Zeit noch die kostenlosen Titel aus dem Juni abgreifen.

Wenn in wenigen Tagen die Gewinner der Frauen-WM und der zahlreichen Kontinentalmeisterschaften feststehen, verabschiedet sich der Fußball endgültig in die Sommerpause. Allerdings nicht auf der PlayStation 4. Dort hält das Fußballfieber ganzjährig an: Abonnenten von PlayStation Plus können im Juli "Pro Evolution Soccer 2019" kostenlos herunterladen.

"FIFA"-Konkurrent "PES 2019" kostenlos zocken

Die Fußballsimulation ist bei vielen Fans besonders beliebt, da sie sehr auf Realismus setzt. Ihr zockt entweder alleine, mit Freunden oder online im Multiplayer. Legendär ist in "PES 2019" die Meisterliga, in der ihr eine eigene Vereinskarriere als Trainer verfolgt. Ihr tätigt unter anderem Transfers und baut euch euren Verein auf. Die Spiele zockt ihr natürlich selbst. Ebenfalls beliebt ist der myClub-Modus. Dieser ist mit Ultimate Team von "FIFA 19" zu vergleichen. Konami erweitert das Game zudem immer wieder mit neuen Inhalten.

Arcade-Racer: "Horizon Chase Turbo"

Ihr wollt raus aus dem Fußballstadion und rein in einen schnellen Flitzer? Dann solltet ihr einen Blick auf "Horizon Chase Turbo" werfen. Das Arcade-Rennspiel orientiert sich in puncto Gameplay an "Out Run", "Top Gear" und "Rush". Ihr zockt unter anderem im Multiplayer-Splitscreen gemeinsam mit Freunden auf der Couch. Euch erwartet eine nostalgische 16-Bit-Grafik sowie stylische und mitunter abgefahrene Rennstrecken.

Beide Titel könnt ihr ab dem 2. Juli aus dem PlayStation Store herunterladen. Der Teaser über diesem Artikel gibt euch schon einen passenden Eindruck von den beiden Spielen. Bis die Juli-Games da sind, habt ihr auch noch die Chance, die PlayStation-Plus-Games aus dem Juni kostenlos herunterzuladen. Dies sind die Handsome Collection des RPG-Shooters "Borderlands" und "Sonic Mania". Letzteres verknüpft den Charme der klassischen Sonic-Games mit den technischen Möglichkeiten der Neuzeit.