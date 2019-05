PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Juni 2019

Das sind die Gratis-Titel für eure PlayStation im Juni 2019: Auch im ersten Sommermonat des Jahres hält PlayStation Plus einige spannende Games für euch bereit. Hier erfahrt ihr, welche das sind – und wie lange ihr die Spiele aus dem Monat Mai noch kostenlos abrufen könnt.

PlayStation Plus im Juni beinhaltet unter anderem "Borderlands: The Handsome Collection". Dabei handelt es sich Sony zufolge um die beiden Klassiker "Borderlands 2" und "Borderlands: The Pre-Sequel". Zusammen mit den Bonus-Inhalten kommt ihr so auf mehrere hundert Stunden Spielspaß. Ihr könnt den RPG-Shooter sowohl online als auch per Split-Screen auf einem Bildschirm mit bis zu vier Spielern zocken.

PlayStation Plus mit "Sonic Mania"

Für Freunde von Plattform-Games hält PlayStation Plus im Juni 2019 den Titel "Sonic Mania" bereit. Das Spiel soll laut Sony den Charme der ersten Teile mit den technischen Errungenschaften der Neuzeit verknüpfen. Euch erwartet also ein klassisches Jum 'n' Run in 2D, das aber durch flüssige Darstellung (60 fps) und beeindruckende HD-Grafiken überzeugen soll. Auch hier gibt es einen Koop-Modus.

Sowohl "Borderlands: The Handsome Collection" als auch "Sonic Mania" stehen ab dem 4. Juni 2019 im PlayStation Store zum kostenlosen Download bereit. Bis zu diesem Tag habt ihr zudem noch die Möglichkeit, die Titel von PlayStation Plus aus dem Mai gratis herunterzuladen. Dabei handelt es sich um die Restaurant-Simulation "Overcooked!" und das Adventure "What Remains of Edith Finch".