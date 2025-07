Starke MacBook-Angebote zum Prime Day 2025: Während der Rabattschlacht könnt ihr euch das neue MacBook Air (M4) so günstig sichern wie nirgendwo anders – sowohl in 13 als auch in 15 Zoll. Wir stellen euch die Deals vor.

Wie gut ist das MacBook Air (M4)?

Bei den Prime Day Angeboten handelt es sich um das neue, erst im Frühjahr erschienene MacBook Air (2025) mit M4-Chip – in der ultrakompakten 13-Zoll- oder der größeren 15-Zoll-Variante. Beide Modelle sind hervorragend verarbeitet und für ihre Größe ungeheuer handlich, dünn und leicht.

Mit 16 GB RAM und 256 GB SSD sind die zwei Apple-Laptops gut ausgestattet. Dank Apples M4-Chip erwartet euch zudem eine exzellente Performance, mit der nur wenige Windows-Notebooks mithalten können. Hinzu kommt ein brillantes Liquid Retina Display in gewohnter Apple-Qualität.

Wie gut ist das Prime Day Angebot?

Ein kurzer Preisvergleich auf Idealo zeigt, dass ihr MacBook Air 13 (M4) und 15 (M4) beim Prime Day zum aktuellen Bestpreis bekommt. Wer mit einem Apple-Notebook liebäugelt, kann hier also guten Gewissens zuschlagen. Zögert aber nicht zu lange: Zu diesem Preis könnten die MacBooks schnell vergriffen sein.

