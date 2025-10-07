Die Amazon Prime Deal Days sind da – und es gibt tatsächlich diverse gute Handy-Angebote. In unserer großen Übersicht verraten wir euch, welche Smartphones eine Überlegung wert sind. Aber seid schnell. Denn die Angebote gelten nur bis 8. Oktober und sind in vielen Fällen wohl schon vorher vergriffen.

iPhone 16e

Das ist das iPhone 16e (© 2025 Apple )

Apples aktuelles Einstiegsmodell. Zu diesem Preis ist das iPhone 16e auf jeden Fall ein guter Amazon Prime Deal. Das iPhone 17 ist zwar noch mal deutlich besser, kostet aber auch fast 400 Euro mehr.

Xiaomi 15T

Das Xiaomi 15T ist brandneu (© 2025 Xiaomi )

Gerade erst auf den Markt gekommen, findet sich das Xiaomi 15T bereits unter den Amazon Prime Deals. Das Gerät bietet generell bereits Flaggschiff-Qualität zum fairen Preis und ist nun noch mal attraktiver. Ein starker Allrounder, der euch viel Spaß bereiten wird.

Google Pixel 9

Google Pixel 9 in der Farbe Peony (© 2024 Google )

Das Google Pixel 9 war auch zuvor bereits einer der besten Smartphone-Deals bei Amazon. Besonders Foto-Fans sollten sich das nun noch mal verbesserte Angebot genau anschauen, denn das Pixel 9 hat eine erstklassige Kamera. Die exzellente Hauptlinse ist sogar deutlich besser als die im Pixel 10.

Google Pixel 9a

Das Google Pixel 9a hat eine gute Kamera (© 2025 Google )

Ebenfalls ein guter Tipp für Smartphone-Fotografen ist das Google Pixel 9a, denn hier gibt's eine der besten Handy-Kameras in der Mittelklasse. Allerdings würden wir eher etwas mehr zahlen und direkt zum Pixel 9 greifen, das in vielen Belangen spürbar besser ist.

Samsung Galaxy S25 FE

Das Galaxy S25 FE bietet Flaggschiff-Features zum Sparpreis (© 2025 Samsung )

Interessant für Samsung-Fans, aber nicht wirklich einer der besten Handy-Deals bei Amazon ist das Galaxy S25 FE. Denn: Das deutlich bessere Galaxy S25 bekommt ihr ungefähr zum gleichen Preis – obwohl es keinen Prime Deal dafür gibt.

Samsung Galaxy S25 Edge

Das Galaxy S25 Edge von vorn, hinten und seitlich (© 2025 Samsung )

Samsungs superdünnes Handy ist ein direkter Konkurrent zum iPhone Air – und jetzt deutlich günstiger erhältlich als der Apple-Konkurrent. Zu diesem Top-Preis ist dieser Amazon Prime Deal eine Überlegung wert – dank 200-MP-Kamera auch für anspruchsvolle Foto-Fans.

Samsung Galaxy A36

Das Samsung Galaxy A36 ist eines der besten Mittelklasse-Handys (© 2025 Samsung )

Das Galaxy A36 ist Samsungs günstigstes gutes Handy. Der kleine Bruder des Galaxy A56 überzeugt mit soliden Allround-Qualitäten und einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Xiaomi Poco X7 Pro

Das Xiaomi Poco X7 Pro ist sehr gut ausgestattet (© 2025 Xiaomi )

Apropos Preis-Leistungs-Verhältnis: Das ist beim Xiaomi Poco X7 Pro phänomenal. Denn die hier gebotene Ausstattung klingt schon fast nach Oberklasse. 12 GB RAM, 512 GB Speicher, 6000-mAh-Akku, Wasserschutz nach IP68, riesiges OLED-Display: Zu diesem Prime-Deal-Preis sind die Specs fast unschlagbar.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro (4G)

Das Redmi Note 14 Pro in der 4G-Variante (© 2025 Xiaomi )

Das Redmi Note 14 Pro gilt als eine der Top-Optionen unter den günstigen Smartphones. Beachtet, dass es eine 4G- und eine 5G-Variante gibt, die mehr voneinander unterscheidet als nur der unterstützte Mobilfunkstandard. Das Gerät im Prime Deal ist das günstigere 4G-Modell – zu diesem Preis aber dennoch empfehlenswert.

Honor 400 Pro

Top-Qualität zum kleinen Preis: Honor 400 Pro (© 2025 Honor )

Ein Geheimtipp unter den Prime Deals ist das Honor 400 Pro, das an der Oberklasse anklopft. Mit Flaggschiff-Chipsatz, guter Kamera (200 MP), ordentlicher Akkulaufzeit, sehr schnellem Aufladen und starkem OLED-Display lässt es kaum Wünsche offen.

