Ihr wollt eine PS5 kaufen? Nicht nur Kauf-Bots machen euch das Leben schwer. Hinzu kommt auch eine Ressourcenknappheit, die künftig selbst das iPhone 12 treffen könnte – und für geringen Nachschub sorgt. Es gibt mehrere Anzeichen dafür, dass die vierte Verkaufswelle der Next-Gen-Konsole aber in Kürze startet. Wenn ihr eure Chancen auf einen erfolgreichen Kauf erhöhen wollt, solltet ihr auf hilfreiche Bots und freundliche Nutzer setzen.

Ist sie da, ist sie schnell wieder weg: Hat ein Händler die PS5 wieder auf Lager, ist es meist eine Sache von wenigen Minuten, bis das gesamte Kontingent schon wieder geleert ist und die Serverleitung des Anbieters glüht. Klar ist: Wer die PlayStation 5 kaufen will, muss sehr schnell sein.

Damit ihr die vierte Verkaufswelle nicht verpasst, haben findige Nutzer ihre eigenen Bots hochgezogen. Die kaufen euch den Bestand nicht weg, sondern informieren euch über verfügbare Konsolen.

Im Twitch-Stream von xMellowbagx läuft rund um die Uhr ein Stream in dem ein Bot die PS5-Bestände der seriösen Händler checkt und Alarm schlägt, sobald die Konsole irgendwo wieder verfügbar ist

Der Twitter-Bot PS5 Bot DE scannt ebenso die großen Händler in Deutschland (und offenbar auch in anderen Ländern) und gibt euch via Tweet Bescheid, sobald die PS5 auf Lager ist

Kein Bot, aber fleißiger Helfer: Der Twitter-Nutzer PS: Let's Play informiert euch ebenso über Verkaufsstarts und gibt euch sogar Tipps zum Bestellprozess

Vierte Welle: Neue PS5-Konsolen noch im Februar?

Wieso wir euch das gerade jetzt verraten? Vieles spricht dafür, dass eine vierte Verkaufswelle in Kürze startet. Laut Gameswirtschaft hat am 11. Februar bereits Medimax einige Konsolen wieder auf Lager gehabt, die aber innerhalb weniger Minuten vergriffen waren. Am gleichen Tag haben offenbar auch Media-Markt in Österreich und der Schweizer Shop Fust die PS5 wieder angeboten. Gamestop soll bereits am 10. Februar einige Geräte auf Lager gehabt haben.

Es ist also durchaus möglich, dass auch die anderen Anbieter in Deutschland in Kürze wieder die PlayStation 5 auf Lager haben. Aktuell ist es aber sehr wahrscheinlich, dass eine große Ankündigung vor dem Start des Verkaufs ausbleibt.

Selbst der Amazon-Server ging bei der letzten Verkaufswelle kurzzeitig in die Knie. Da ist ein heimlicher Start wahrscheinlicher – um die zu erwartende Last für die Server etwas zu reduzieren. Falls ihr euer Glück versuchen wollt und eine PS5 kaufen möchtet: Wir wünschen euch viel Erfolg.