PS5 vorbestellen: Start der PlayStation-5-Pre-Orders zum Wochenbeginn?

Es gibt nur wenige Produkte, die zu ihrem Release so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wie die PS5. Vorbesteller müssen deswegen schnell sein, um eine Konsole rechtzeitig zum Release zu ergattern. Nach Anbruch der zweiten Jahreshälfte von 2020 heißt es deswegen, aufzupassen. Gerüchten zufolge könnt ihr die PS5 vielleicht schon am 13. Juli vorbestellen.

Die prominenten Leak-Experten, die sich aktuell mit der PS5 beschäftigen, lagen zwar zuletzt nicht immer richtig. Jedoch gab es auch einige Treffer und so sollten selbst willkürlich erscheinende Angaben zum Start der PlayStation-5-Vorbestellungen nicht in den Wind geschlagen werden. Schließlich gilt es als sehr wahrscheinlich, dass auch die PS5 zum Start der Pre-Orders sehr schnell vergriffen sein wird.

PS5 wieder ein Ziel der eBay-Reseller?

Die PlayStation 5 vermag womöglich, was sonst nur wenige Produkte wie beispielsweise ein brandneues iPhone beherrschen: Sie könnte innerhalb kürzester Zeit auf Monate ausverkauft sein, obwohl sie noch nicht einmal beim Händler im Regal gelandet ist. Ob Taktik dahinter steckt oder die neuen Komponenten der Sony-Konsole noch nicht in der Menge hergestellt werden können, lassen wir an dieser Stelle offen.

Wer aber die PS5 vorbestellen möchte, um sie Ende des Jahres als Weihnachtsgeschenk unter den Tannenbaum legen zu können, sollte sich unserer Meinung nach wirklich regelmäßig beim Händler seiner Wahl umsehen. Schon im April gab es Hinweise, dass die PlayStation 5 wie ihre Vorgänger zum Release schnell ausverkauft sein könnte – und sich zum Unmut echter Gamer wieder zu einem eBay-Skandal entwickeln wird.

Release der PlayStation 5 könnte am 20. November erfolgen

Einer der selbsternannten Experten, die über den Start der PS5-Vorbestellungen bescheid wissen möchten, ist der Twitter-Nutzer IronManPS5, demzufolge der Verkauf der neuen Konsole noch am 13. Juli 2020 beginnen soll. Sollte sich das als korrekt erweisen, würde dies auch seiner Vorhersage für den Release der PlayStation 5 mehr Boden verschaffen. Ihm zufolge werde die Konsole am 20. November 2020 erscheinen. Wie ihr in unserer Zusammenfassung aller aktuellen Infos zum Preis der PS5 und der verschiedenen Modelle nachlesen könnt, passt dies gut ins Gesamtbild.