Mehr als 350 Spiele sind derzeit im PlayStation Store für PS4 und PS5 im Angebot. Wir verraten euch, bei welchen Titeln im PSN Sale ihr unbedingt zuschlagen solltet. Einige davon halten euch wochenlang beschäftigt.

Beim aktuellen PSN Sale liegt der Fokus vor allem auf japanischen Spielen. Darunter befinden sich einige Blockbuster, die viele Stunden Spaß versprechen. Über 350 PS4- und PS5-Games sind derzeit heruntergesetzt – damit ihr euer Geld in der Euphorie nicht aus dem Fenster werft, geben wir euch einen Überblick über die Highlights. Praktisch für alle, die noch keine PS5 ergattern konnten: Die meisten der Angebote könnt ihr auch auf eurer PS4 zocken.

Square Enix tischt beim PSN Sale auf

Vor allem Fans von Rollenspielen kommen beim aktuellen PSN Sale auf ihre Kosten. So ist beispielsweise das Remake des JRPG-Klassikers "Final Fantasy 7" (40,59 Euro) derzeit im Angebot, ebenso wie der indirekte Nachfolger "Final Fantasy 10" (14,99 Euro) und die Online-Version des beliebten Spiels aus dem Hause Square Enix, "Final Fantasy 14" (21,99 Euro). Alle drei Titel bieten genug Inhalt für wochenlange Beschäftigung.

Wer Lust auf ein anderes actionreiches Rollenspiel aus Japan hat und noch etwas mehr Manga-Grafik möchte, sollte auf "Dragonquest 11" (25,99 Euro) setzen. Das JRPG besticht mit ulkigen Charakteren, einer langen und fesselnden Story und der schicken Grafik, die aus der Feder des berühmten Dragon-Ball-Erfinders Akira Toriyama stammt. Wo wir schon dabei sind: "Dragon Ball Z: Kakarot" (24,49 Euro) ist ebenfalls im Angebot und begeistert, wie der Name schon verrät, mit epischen Kämpfen an der Seite von Son-Goku.

Ebenfalls von Square Enix und ebenfalls ein guter Tipp aus dem PSN Sale für abendfüllende Stunden: "NieR Automata" in der "Game of the Year Edition" (19,99 Euro) und das Prequel "NieR Replicant ver.1.22474487139… " (38,99 Euro). Die Rollenspiele fesseln insbesondere mit einer großen, düsteren Spielwelt.

"Secret of Mana" (19,99 Euro) ist der letzte Titel auf unserer Square-Enix-Liste. Spaß macht hierbei vor allem der lokale Ko-op-Modus, den ihr mit bis zu drei Spielern erleben könnt. Die Remastered-Version bietet erstmals eine Vertonung der Charaktere sowie 3D-Grafiken.

EA, Capcom und Sony Interactive mischen ebenfalls mit

Bald steht das Wochenende vor der Tür, Zeit also, sich mal wieder so richtig zu gruseln. Möglich machen es die beiden Horrorspiel-Legenden "Resident Evil 2" in der "Deluxe Edition" (19,99 Euro) und "Resident Evil 7" in der "Gold Edition" (19,99 Euro), in der ihr für einen zusätzlichen Nervenkitzel jederzeit zur VR-Version wechseln könnt. Science Fiction ist euer Ding? Dann solltet ihr beim PSN Sale zur "Legendary Edition" von "Mass Effect" (49,69) greifen! Hier bekommt ihr eine Story, deren Ende ihr selbst beeinflusst, garniert in einem erstklassigen Weltraum-Setting.

Wer es weniger gruselig mag, setzt auf das japanische Rollenspiel "Persona 5 Royal" in der "Ultimate Edition" (39,99 Euro) und vertreibt sich mit Hausaufgaben, gelegentlichen Schülerjobs und natürlich Dungeons die Zeit. Mindestens genauso aufregend wird es im Action-Adventure "Gravity Rush 2" (19,99), in dem ihr die Schwerkraft auf den Kopf stellt, meisterhafte Sprünge vollführt und eine riesige Open World erkundet.