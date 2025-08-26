Retro-Überraschung beim iPhone 17 Air? Darüber denkt Apple nach

Stellt euch vor, ihr kauft euch das superschlanke iPhone 17 Air. Und dann? Packt ihr es in eine klobige Hülle, die all die schönen Design-Details verschluckt und das Gerät unnötig dick macht. Genau dieses Dilemma könnte auch Apple erkannt haben, zumindest wenn man den aktuellen Gerüchten Glauben schenkt.

Bloomberg-Experte Mark Gurman berichtet, dass Apple überlegt, eine spezielle Hülle für das iPhone 17 Air auf den Markt zu bringen. Die Besonderheit: Es soll sich um eine Bumper-Hülle handeln. Wenn ihr euch noch an das iPhone 4 erinnert, wisst ihr, was gemeint ist: ein Gummirand, der nur die Kanten des Geräts schützt und die Rückseite frei lässt. Das könnte eine ziemlich smarte Lösung sein, gerade weil das iPhone 17 Air gerüchteweise besonders dünn sein soll.

Schutz, der nicht aufträgt

Eine Hülle, die nur die Seiten umhüllt, wäre ein guter Kompromiss. Euer iPhone wäre vor den klassischen Sturzschäden an den Kanten geschützt, ohne dass das schlanke Design darunter leidet. Außerdem bleibt die Rückseite sichtbar – praktisch, falls ihr die Farbe oder das Logo zeigen wollt, ohne das ganze Gerät nackt zu lassen. Die Idee ist nicht ganz neu, aber für ein so dünnes Smartphone wie das iPhone 17 Air könnte sie wirklich passend sein.

I believe Apple has at least considered/tested a new case for the slimmer iPhone this year that surrounds the edges but doesn’t cover the back. It’s a similar concept to the iPhone 4 Bumpers from 2010. https://t.co/6HYKmUUKSP pic.twitter.com/VzQGTFlOIg — Mark Gurman (@markgurman) August 24, 2025

Mehr Power für unterwegs?

Neben dem Bumper-Case gibt es noch ein weiteres Gerücht, das viele von euch freuen dürfte: Wie "The Information" berichtete, dass auch eine Akku-Hülle für das iPhone 17 Air geplant sein soll. Apple hat solche Cases zuletzt für die iPhone 11-Serie angeboten, bevor sie durch das MagSafe Battery Pack ersetzt wurden. Eine eigene Akku-Hülle würde zusätzliche Ausdauer liefern und wäre damit eine gute Nachricht für alle, die viel unterwegs sind. Vor allem deshalb, weil die Akkulaufzeit eine Schwäche des iPhone 17 Air sein soll.

Offizielle Infos zum iPhone 17 und Apple-Zubehör gibt es nach aktuellem Stand am 9. oder 10. September. Ob die Gerüchte am Ende stimmen, werden wir dann sehen. Aber die Aussicht auf eine schlanke Schutz-Option ist doch schon mal eine ganz feine Sache, findet ihr nicht auch?

