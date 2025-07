iPhone 17 Air: Akku-Albtraum wird wahr – so klein ist die Batterie

Apple-Fans zittern bereits – wird das iPhone 17 Air wirklich so schlecht sein, wenn es um die Akkulaufzeit geht? Wahrscheinlich. Ein neuer Leak aus China verrät uns die exakte Größe der Batterie, und die ist nicht gerade üppig.

Was ist euch am wichtigsten bei einem Smartphone? Viele haben bei der Frage sicher zuerst an die Akkulaufzeit gedacht. Apple hat das aber bei der Planung des iPhone 17 Air offenbar nicht getan, denn wenn der Leaker "Instant Digital" richtig liegt, dann verfügt das neue Modell lediglich über einen 3000-mAh-Akku. Zum Vergleich: Die meisten modernen Android-Smartphones setzen mittlerweile auf mindestens 5000 mAh. Wobei iPhones deutlich mehr Ausdauer aus ihrer Akkukapazität ziehen.

Sind 3000 mAh einfach zu wenig?

Apples iPhone 17 Air soll den aktuellen Gerüchten nach nur 5,5 mm in der Tiefe messen. Es ist also extrem dünn. Logisch, dass bei so wenig Platz kein großer Akku in das Gerät passt.

Doch braucht man den überhaupt? Vielleicht nicht. Apples iOS 26 soll darauf ausgelegt sein, maximal energiearm zu arbeiten. Das Feature "Adaptive Power" soll im Hintergrund stetig dafür sorgen, dass das iPhone immer nur so viel Energie anzapft, wie auch wirklich benötigt wird. Es werden zum Beispiel Hintergrundprozesse eingestellt oder gedrosselt oder automatisch die Bildschirmhelligkeit heruntergedreht. So könnte das iPhone 17 Air dennoch gut über den Tag kommen.

Was dem iPhone 17 Air am Ende dennoch das Genick brechen könnte, ist wieder bei der Hardware zu verorten: das riesige 6,6-Zoll-Display mit 120-Hz-Bildwiederholrate ohne LTPO-Technologie. Bei statischen Inhalten kann das iPhone 17 Air vermutlich nicht wie die Pro-Modelle runterregeln, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

Nicht alle werden einen Tag Laufzeit schaffen

Wir dürfen davon ausgehen, dass Apple sich des Problems bewusst ist. Mit Komponenten wie dem 3-nm-A19-Chip versucht der Hersteller, den kleinen Akku auszugleichen. Dennoch werden wohl nicht alle Nutzer mit einer Ladung durch den Tag kommen.

Aktuell gehen Experten davon aus, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent aller Nutzer mit dem iPhone 17 Air über den Tag kommen. Der Rest muss bereits vor dem Schlafengehen zur Steckdose und nachtanken.

Das dürfte viele potenzielle Kunden jetzt schon abschrecken. Trotzdem bleibt abzuwarten, was Apple sich in Sachen Energiemanagement ausgedacht hat. Womöglich haben die Ingenieure aus Cupertino noch ein Ass im Ärmel.

