Samsung arbeitet an Smartphone mit kompletter Display-Front

Ein Smartphone, dessen Bildschirm durch nichts unterbrochen wird – das ist der Traum von Samsung. Das südkoreanische Unternehmen arbeitet bereits an einem solchen Gerät. Bis es Marktreife erlangt, muss der Hersteller aber noch eine Reihe an Problemen überwinden.

Damit ein Smartphone dieser Art ein gutes Nutzererlebnis ermöglicht, müssten beispielsweise die Sensoren der Kamera unter dem Display verbaut werden können, berichtet Yonhap News. Dafür ein Loch in einen Bildschirm mit OLED-Technologie zu machen, sei bereits eine Herausforderung, soll der hochrangige Samsung-Mitarbeiter Yang Byung-duk während eines Briefings gesagt haben. Für das Galaxy S10 habe das Unternehmen diese Strategie angewendet – mit Erfolg.

Geduld ist gefragt

Ein Smartphone mit einer vollständigen Display-Front sei Yang zufolge innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre nicht möglich. Es ist also frühestens 2021 so weit. Aber es sei das Ziel, die Kamera so zu verbauen, dass sie nicht mehr sichtbar ist – ohne, dass dadurch ihre Funktionalität eingeschränkt ist. Das Galaxy S10 verfügt über ein OLED-Display, das in der rechten oberen Ecke eine kleine Aussparung für die Frontkamera aufweist.

Viele Nutzer des Samsung Galaxy S10 und des S10 Plus "verstecken" diese Aussparung mit entsprechenden Hintergrundbildern. Doch das Design ist nicht der einzige Faktor, die Funktionalität steht im Vordergrund. Schon das S10 hat offenbar mit Problemen zu kämpfen: Manche Nutzer beschweren sich darüber, dass der Fingerabdrucksensor nicht ordentlich funktioniert. Der Sensor befindet sich unter dem Display.