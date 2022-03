Samsung-Event im März: Ist die Luft um das Galaxy A53 schon raus?

Eigentlich wollte Samsung Mitte März die neuen Galaxy-A-Smartphones vorstellen. Erwartet werden das Galaxy A53 und das A73. Doch durch ein Unboxing-Video und viele Leaks im Vorfeld scheinen bereits alle Infos zu den neuen Mittelklasse-Geräten bekannt.

Am 17. März, also am Donnerstag, steigt das "Galaxy A Event" von Samsung. Der Name der Veranstaltung gibt einen Hinweis darauf, dass der Hersteller wahrscheinlich die neue Mittelklasse-Riege vorstellt. Deren aktuelle Vertreter Galaxy A52(s) und Galaxy A72 (hier mit Vertrag) sind bei preisbewussten Käufern nach wie vor beliebt und bekommen mit dem A53 und A73 in Kürze Nachfolger.

Verfolgen könnt ihr den Samsung-Livestream am 17. März via YouTube und über den Samsung Newsroom. Um 15 Uhr deutscher Zeit geht es los.

Das wissen wir bereits über das Galaxy A53

Wie üblich sind bereits einige Details zu den neuen Smartphones durchgesickert und sogar ein Unboxing-Video zum A53 existiert inzwischen:

Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Handy im Video tatsächlich um das Galaxy A53 – Specs und Details werden zwar nicht verraten, allerdings könnt ihr in dem Clip schon einmal einen Blick auf Design und Lieferumfang werfen.

Optisch ist das A53 anscheinend identisch zum Vorgänger Galaxy A52 (hier mit Vertrag). Ein Ladekabel liegt dem Smartphone mutmaßlich bei, allerdings müsst ihr wohl auf ein Netzteil verzichten. Auf der Verpackung prangt darüber hinaus das Kürzel "5G", die neue Samsung-Mittelklasse scheint, wie der Vorgänger, also auf den schnellen Mobilfunkstandard zu setzen.

Diese Infos zum Galaxy A53 sind ebenfalls bisher durchgesickert:

Display : 6,5 Zoll (Full HD, 120 Hertz)

: 6,5 Zoll (Full HD, 120 Hertz) Prozessor : Samsung Exynos 1280

: Samsung Exynos 1280 Arbeitsspeicher : 6 GB

: 6 GB Interner Speicher : 128 GB (erweiterbar)

: 128 GB (erweiterbar) Akku : 5000 mAh (25-Watt-Schnellademöglichkeit)

: 5000 mAh (25-Watt-Schnellademöglichkeit) Hauptkamera : 64 MP + 12 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Makro + 5 MP Tiefensensor

: 64 MP + 12 MP Ultraweitwinkel + 5 MP Makro + 5 MP Tiefensensor Frontkamera : 32 MP

: 32 MP Betriebssystem: Android 12

Darüber hinaus soll das Galaxy A53 leider keinen Kopfhöreranschluss mitbringen und nach IP67 zertifiziert sein. Ob die Infos tatsächlich der Wahrheit entsprechen, erfahrt ihr am 17. März im Samsung-Livestream.