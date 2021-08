Das Galaxy A52s wird laut Gerüchten schon bald auf dem europäischen Markt erwartet. Die aufgemotzte Variante des beliebten Galaxy A52 von Samsung könnte allerdings in einem Punkt etwas schlechter werden als zuletzt angenommen.

Mit dem Galaxy A52s 5G könnte Samsung eine aktualisierte Version des beliebten Mittelklasse-Smartphones Galaxy A52 5G ins Rennen schicken. Vorherige Leaks zum Galaxy A52s legten allerdings nahe, dass sich bei der Ausstattung wahrscheinlich nicht so viel ändern wird. Mit dem Qualcomm Snapdragon 778G wurde bis jetzt lediglich ein neuer Prozessor als Upgrade erwartet. Neue Details des Twitter-Leakers Snoopy zeichnen nun jedoch ein anderes Bild. Im Bereich der Kamera könnte das A52s sogar etwas schlechter werden als das mittlerweile weitgehend ausverkaufte Galaxy A52 5G.

Galaxy A52s 5G mit schwächerem Tiefensensor?

Die vom Twitter-Leaker veröffentliche Spec-Tabelle zum Samsung Galaxy A52s 5G unterscheidet sich kaum von der bisher angenommenen Ausstattung. Wie auch das Galaxy A52 5G, dürfte der s-Ableger mit einem 6,5 Zoll großen S-AMOLED-Display, 6 bis 8 GB RAM, mindestens 128 GB internem Speicher und einer Quad-Kamera ausgestattet sein. Bei der Kamera fällt in dieser neuen Auflistung jedoch auf, dass der vierte Kamerasensor lediglich mit 2 MP angegeben wird. Hierbei handelt es sich sehr wahrscheinlich um den Tiefensensor, der für Foto- und Bokeh-Effekte zuständig ist.

Im Galaxy A52 5G verbaut Samsung hingegen eine 5-MP-Version des Sensors. Damit wäre der 2-MP-Sensor ein Rückschritt, der in sich in früheren Leaks noch nicht angedeutet hatte. Wie auch schon der oben erwähnte stärkere Prozessor, dürfte diese Änderung jedoch nicht zu sehr ins Gewicht fallen. In Alltagssituationen sollte keine deutlich spürbare Verschlechterung eintreten. Möglicherweise möchte Samsung hier durch das günstigere Bauteil den Preis regulieren.

Marktstart in Sicht

Den Berichten zufolge scheint zumindest der europäische Marktstart nicht mehr fern zu sein. Aktuell geht man noch von einem Release im August aus. Vermutet wird hier seit einer Weile zudem eine UVP von circa 449 Euro. Die Basisvariante des mittlerweile bald sechs Monate alten Galaxy A52 5G startete einst bei 429 Euro. Mit dem Release des s-Modells wird der Preis des A52 5G dann sicherlich noch einmal fallen, sofern bis dahin die durch die Chip-Knappheit verursachten Verfügbarkeitsprobleme überwunden werden können.