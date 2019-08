Das Samsung Galaxy A90 5G nähert sich dem Release

Viele hatten das Samsung Galaxy A90 eigentlich bereits im April 2019 erwartet. Tatsächlich präsentierte der Hersteller damals auch ein neues Smartphone. Allerdings handelte es sich dabei um das Galaxy A80. Nun bahnt sich der Galaxy-A90-Release erneut an. Liegt die Gerüchteküche im zweiten Anlauf richtig?

Die südkoreanische National Radio Research Agency (NRRA) hat das Samsung Galaxy A90 5G zertifiziert, wie SamMobile berichtet. Für die USA hatten zuvor bereits die Bluetooth SIG und die Wi-Fi Alliance ihren Segen gegeben. All dies weist darauf hin, dass der Release des Galaxy A90 5G näherrückt. Denn in der Regel zertifizieren die genannten Organisationen Smartphones kurz vor der Vorstellung der Geräte.

Ist das noch Mittelklasse?

Die Zertifizierung erwähne das Samsung Galaxy A90 5G zwar nicht explizit. Dafür aber die Modellnummer "SM-A908N", die für die südkoreanische Ausführung des Smartphones stehen soll. Für das internationale Modell sei "SM-A908B" vorgesehen. Diese Modellnummer wiederum tauche in den Zertifizierungen von Bluetooth SIG und die Wi-Fi Alliance auf.

Zu den Spezifikationen gehe aus der Zertifizierung nichts Neues hervor. Gerüchten zufolge könnte das Samsung Galaxy A90 5G aber die Grenzen zwischen Mittel- und Oberklasse verschwimmen lassen. Denn angeblich erhält das Smartphone Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 855. Und der ist bislang ausschließlich in Premium-Geräten zu finden, wie der Galaxy-S- oder der Galaxy-Note-Reihe.

Die A-Serie ist bekanntlich Samsungs neue Mittelklasse – und der Ersatz für die eingestellte Galaxy-J-Familie. Anderseits klopft auch das Galaxy A80 bereits an der Tür zur Oberklasse. Sein etwas schwächerer Chipsatz verwehrt ihm aber die Aufnahme. Dem Galaxy A90 5G könnte der Schritt jedoch gelingen.

Galaxy A90: Samsungs günstigstes 5G-Smartphone?

An Arbeitsspeicher soll das Samsung Galaxy A90 G 6 GB mitbringen. In dieser Hinsicht würde es also zumindest gleichauf mit dem Galaxy S10e liegen. Zur weiteren Ausstattung zählen angeblich ein 6,7 Zoll großes AMOLED-Display und ein riesiger Akku mit 4500 mAh. Letzterer könnte superschnelles Aufladen mit bis zu 45 Watt unterstützen – ein Feature, das wir vom Note 10+ kennen.

Der Hersteller scheint also ein attraktives Gesamtpaket zu schnüren. Wie empfehlenswert es ist, hängt nicht zuletzt vom noch unbekannten Preis ab. Das Samsung Galaxy A90 G wird sicherlich mehr kosten als das A80. Aber zum Marktstart sollte es das günstige 5G-Smartphone des Herstellers sein. Wann der Release genau erfolgt, ist derzeit unklar.