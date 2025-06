Neue Leaks offenbaren auf Fotos gleich mehrere interessante Informationen zu geplanten Top-Modellen von Samsung. Hier findet ihr erste verlässliche Bilder vom Galaxy S25 FE – sowie neue Details zum Galaxy Z Flip 7.

In den letzten Tagen sind mehrere Fotos von verschiedenen Samsung-Galaxy-Smartphones aufgetaucht. Android-Headlines liefert etwa angeblich offizielle Bilder des Galaxy Z Flip 7. Das Galaxy S25 FE ist unterdessen vom Leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) in Zusammenarbeit mit der Seite SammyGuru in den Umlauf gebracht worden.

Galaxy Z Flip 7 in zwei Farben: So sieht es aus

Die von Android Headlines geteilten Bilder zeigen zwei geplante Farben für das Galaxy Z Flip 7: "Jet Black" und "Blue Shadow". Neben den Bildern stellt die Seite die gerenderten Aufnahmen auch als Video auf YouTube zur Verfügung. Hier könnt ihr beide Farben von allen Seiten sehen:

(© 2025 CURVED )

Neben den gezeigten Farben soll es außerdem noch eine rote Variante mit der Bezeichnung "Coral Red" geben, wie die finnische Seite SuomiMobiili berichtet. Damit würde Samsung insgesamt nur drei Farbvarianten anbieten. Das Galaxy Z Flip 6 erschien für die breite Masse in vier Farben (exklusive Samsung-Shop-Farben ausgenommen).

Galaxy S25 FE auf Bildern: Die Alternative der Top-Serie

SammyGuru zeigt uns, was wir von der FE-Version der Galaxy-S25-Serie visuell erwarten können. Dabei handelt es sich um CAD-Render-Bilder, die vom als sehr akkurat geltenden Steve Hemmerstoffer an die Webseite weitergereicht wurden.

Render-Bild des Samsung Galaxy S25 FE (© 2025 SammyGuru/OnLeaks )

Beim Design hat sich bei der im Vergleich zum Galaxy S25 etwas günstigeren "Fan Edition" kaum etwas verändert. Es erinnert sowohl an die S25-Flaggschiffe als auch den FE-Vorgänger (Galaxy S24 FE). Abmessungen von 161,4 x 76,6 x 7,4 mm verraten allerdings, dass es etwas dicker als das S25 (7,2 mm) und dünner als das auslaufende FE-Modell (8 mm) wird. An den restlichen Spezifikationen soll sich nach aktuellem Stand kaum etwas nennenswert ändern.

Release der neuen Smartphones

Zumindest auf das klappbare Flip-Modell müsst ihr nicht mehr lange warten. Es wird zusammen mit dem Galaxy Z Fold 7 auf dem nächsten Galaxy-Unpacked-Event erwartet. Die Enthüllung soll im Juli stattfinden. Das FE-Modell der S25-Reihe erscheint vermutlich etwas später. Hier ist ein Marktstart im September oder Oktober 2025 denkbar.

