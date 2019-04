Samsung Galaxy Note 9 erhält Sicherheitsupdate für April 2019

Samsung sorgt für die Sicherheit seiner Top-Smartphones. Mit dem Galaxy Note 9 erhält das Flaggschiff aus dem Herbst 2018 das aktuelle Sicherheitsupdate. Die Aktualisierung stopft alle Lücken im Betriebssystem, die bis Ende März 2019 bekannt waren.

Das Sicherheitsupdate für April 2019 steht zunächst in Osteuropa für das Samsung Galaxy Note 9 zur Verfügung, wie SamMobile berichtet. Das Firmware-Update trägt die Kennnummer "N960FXXS2CSD2" und ist in Rumänien, Bulgarien und der Slowakei via OTA (Over the Air) erhältlich. Der Erfahrung nach sollte es in Kürze auch Deutschland und andere europäische Länder erreichen.

Zeitnahe Installation empfohlen

Mit dem Sicherheitsupdate für April 2019 schließt Google zahlreiche kritische und hochriskante Lücken, die das Betriebssystem Android betreffen. Für seine Geräte hat Samsung zudem Patches ergänzt, die für das hauseigene One UI gedacht sind. Deshalb solltet ihr die Aktualisierung am besten möglichst bald nach Erscheinen installieren, um eine Ausnutzung zu verhindern. In den Geräte-Einstellungen könnt ihr unter "Software Update" nachsehen, ob es schon zur Verfügung steht.

Das Galaxy Note 9 ist bereits das zweite Smartphone, das Samsung mit dem Sicherheitsupdate für April 2019 ausstattet. Zuvor hat das Unternehmen aus Südkorea die Aktualisierung bereits für den Vorgänger Galaxy Note 8 ausgerollt. Das Note 9 hat zuletzt vor beinahe genau einem Monat ein Update dieser Art erhalten. Mitte März 2019 hat Samsung die Aktualisierung des Vormonats veröffentlicht.