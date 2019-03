Samsung Galaxy S10: Neue AR Emojis ahmen eure Körperbewegungen nach

Mit dem Galaxy S9 hat Samsung die AR Emojis eingeführt – quasi als Pendant zu Apples Animojis. Im Galaxy S10, S10 Plus und S10e steht euch eine weiterentwickelte Variante davon zur Verfügung.

Die AR Emojis im Samsung Galaxy S10 und seinen Ablegern ahmen nicht wie ihre Vorgänger nur eure Mimik nach, sondern lassen sich laut PhoneArena durch Bewegungen steuern. Wie ihr euch das vorzustellen habt, zeigt das Video über diesem Artikel. Beachtet allerdings, dass der Clip nur die eingesetzte Technologie von Samsungs Partner DeepMotion veranschaulichen soll. Die auf den Geräten zur Auswahl stehenden AR Emojis könnten also anders aussehen.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S10

Ideal für Tanzvideos?

Wie im Clip demonstriert, ahmen die AR Emojis im Samsung Galaxy S10 eure Bewegungen (nahezu) in Echtzeit nach. Da sich die Aufnahmen sicherlich werden teilen lassen, könnt ihr euch schon mal auf viele animierte Tanzvideos in den sozialen Medien einstellen. Für Ganzkörperaufnahmen müsst ihr die Hauptkamera verwenden. Die Frontkamera erfasst immerhin euren Oberkörper.

Nutzen könnt ihr die neuen AR Emojis, sobald ihr das Gerät in den Händen handelt. Das Feature ist ab Werk vorhanden. Es bedarf also keines Updates. Wenn ihr noch darüber nachdenkt, ob ihr euch das Samsung Galaxy S10 zulegen sollt, könnt ihr es euch in der sogenannten "Experience app for Galaxy S10" genauer ansehen: Neben diversen Videos zum Gerät findet ihr darin auch Details zu den technischen Spezifikationen.