Samsung Galaxy S10: So soll das Top-Smartphone tatsächlich aussehen

Die Nachfolger von Galaxy S9 und S9 Plus (Bild) stehen in den Startlöchern

Sehen wir hier bereits das Samsung Galaxy S10 mit "Infinity O"-Display? Im Internet macht ein Foto die Runde, auf dem das nächste Flaggschiff des südkoreanischen Unternehmens abgebildet sein soll. Da es aus vertrauenswürdiger Quelle stammt, könnte es tatsächlich das finale Design zeigen – zumindest von einer Version.

Das Foto des Galaxy S10 soll in "freier Wildbahn" aufgenommen worden sein, schreibt der Leak-Experte Evan Blass aka evleaks über seinen Twitter-Account. Ihr findet den Tweet inklusive des Bildes am Ende dieses Artikels. Deutlich zu erkennen ist das große Display, das nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. Auch die runde Aussparung in der rechten oberen Ecke des Bildschirms ist gut sichtbar, die für die Frontkamera gedacht ist. Der Ring um die Sensoren soll beispielsweise dann leuchten, wenn die Kamera aktiviert ist.

Vorstellung zum MWC 2019?

Das Design des "Infinity O"-Displays soll es auch ermöglichen, dass der Umfang des Galaxy S10 ungefähr dem des Galaxy Note 7 entspricht – trotz des deutlich größeren Bildschirms. Möglich wird dies auch durch die dünnen Ränder. Den Codenamen des Gerätes verrät Evan Blass ebenfalls: "Beyond 1". Dies ist ein Hinweis darauf, dass Samsung das S10 in mehreren Versionen herausbringt. Zu diesem Umstand gibt es bereits seit geraumer Zeit Gerüchte.

Samsung wird das Galaxy S10 voraussichtlich im Rahmen des "Mobile World Congress" (MWC) 2019 enthüllen. Dieser beginnt wie gewohnt Ende Februar. Der Preis für das günstigste Modell könnte bei ungefähr 700 Euro starten. Noch mehr Informationen zum Galaxy-S9-Nachfolger liefert euch unsere Gerüchteübersicht zum Thema.