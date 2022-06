Vor zwei Jahren hat Samsung die Galaxy-S-Serie um eine Fan Edition bereichert. Das Galaxy S20 FE orientierte sich dabei an den Wünschen der Community, brachte die volle Leistung der S-Serie und es war auch günstiger als seine Schwestermodelle. Doch diese Rechnung ist wohl nicht aufgegangen. Denn eine Fan Edition des Galaxy S22 soll es schon nicht mehr geben.

Als es Samsung im Herbst 2021 versäumte, das Galaxy S21 FE zu präsentieren, tauchten schon die ersten Gerüchte um den Untergang der FE-Reihe im Netz auf. Doch zur Freude von Freunden der Budget-Klasse zeigte sich das Modell dann doch noch im Januar 2022 – kurz vor der Vorstellung des Galaxy S22. Wenn ihr also nach dem neuesten Galaxy sucht, dann taucht das S21 FE schon nicht mehr auf eurem Radar auf. Und vielleicht möchte es Samsung auch genauso, denn eine Fortsetzung der Fan Edition ist wohl nicht geplant.

Darum stirbt die Fan Edition

Das zumindest behauptet ein Bericht von SamMobile, die neben anonymen Quellen auch eigene Recherche zitieren. Demnach findet Samsung einfach keinen Platz für das Modell in seinem Produktportfolio. Und das ist auch gar nicht von der Hand zu weisen. Im Bezug zu Ausstattung und Preis liegt das Galaxy S21 FE irgendwo zwischen dem Galaxy S22 und dem Galaxy A73. Also ein Smartphone für alle, denen die gehobene Mittelklasse nicht ausreicht, aber ein Flaggschiff zu teuer ist. In dieser Nische sind vielleicht einfach nicht genug Kunden zu finden.

Die bisher erschienenen Fan Editionen von Samsungs Flaggschiffen konnten sich allerdings durchaus sehen lassen. Bei uns haben daher sowohl das Galaxy S20 FE (mit Vertrag hier) als auch das Galaxy S21 FE (zum Test) gute Wertungen eingeheimst. Jeweils der einzige echte Mangel: die Rückseite aus Plastik. Die gab es allerdings auch beim "echten" Flaggschiff Galaxy S21. Beim Test des Galaxy S22 haben wir daher mit Erleichterung festgestellt, dass hier wieder Glas zum Einsatz kommt.

Alternativen zum Galaxy S22 FE

Was tun, wenn es wirklich kein Galaxy S22 FE geben sollte? Am besten schaut ihr dann bei der Galaxy-A-Serie vorbei. Eine Alternative tauchte schon in diesem Artikel auf: Das Galaxy A73. Da dieses aber bislang nicht in Deutschland zu haben ist, könnte auch das Galaxy A53 (mit Vertrag hier) auf eurer Einkaufsliste landen. Damit bekommt ihr ein solides Mitteklassegerät, welches mit Alltagsaufgaben locker klarkommt. Und wenn es nicht unbedingt Samsung sein muss, dann lohnt auch ein Blick auf Modelle wie das Xiaomi Redmi Note 11 Pro (hier mit Vertrag). Ihr seht: Durch die reiche Auswahl auf dem Budget-Markt ist der Wegfall von Samsungs Fan Edition halb so tragisch.