Fast schon offiziell: Samsung Galaxy S24 FE im Unboxing

Das mutmaßlich offizielle Unboxing-Video zum Samsung Galaxy S24 FE ist auf Social Media aufgetaucht. Es verrät nicht nur, wie das neue Budget-Flaggschiff aussehen soll, sondern auch alle relevanten Spezifikationen und den Lieferumfang.

Wenn Evan Blass Informationen zu unveröffentlichten Smartphones teilt, dann handelt es sich in der Regel um handfestes Material. Jüngst hat er ein Video auf X hochgeladen, bei dem es sich offenbar um Samsungs offizielles Unboxing-Video für das bald erscheinende Galaxy S24 FE handelt. Seht es euch hier an:

Leak zeigt Spezifikationen und Lieferumfang

Das Unboxing-Video bestätigt zahlreiche Informationen, die schon seit geraumer Zeit im Umlauf sind. Das Samsung Galaxy S24 FE soll es in fünf Farben geben: Blue, Graphite, Gray, Mint und Yellow.

Zum Lieferumfang des Galaxy S24 FE gehören wohl ein SIM-Tool, eine Schnellstarteranleitung und ein USB-C-Kabel. Ein Netzteil fehlt, wie es inzwischen üblich ist.

Außerdem verrät das Video die wichtigsten Spezifikationen des Galaxy S24 FE. Wir haben sie euch hier in Stichpunkten zusammengefasst:

Offizielle Vorstellung schon in wenigen Tagen

Ob die Informationen in dem geleakten Video stimmen, sollen wir bereits in zwei erfahren Tagen, also am 26. September. Der Einstiegspreis des Galaxy S24 FE soll zum Release 749 Euro betragen. Das sind rund 50 Euro mehr als das Vorgängermodell zum Marktstart gekostet hat. Und auch um einiges mehr als das besser ausgestattete Standardmodell kostet.