Samsung Galaxy S25 Bilder geleakt: Offizielle Teaser zeigen alle Modelle

Hoppla! Sehr offiziell wirkende Teaser-Bilder der Galaxy-S25-Serie sind kurz vor dem Samsung-Event im Netz aufgetaucht. Das Marketingmaterial zeigt das Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra und sogar eines der neuen Features.

Schon nächste Woche will Samsung die Top-Smartphones der Galaxy-S25-Familie vorstellen. Wenige Tage vor dem Event liefert nun der sehr verlässliche Leaker Evan Blass in seinem Newsletter authentisch wirkende Pressebilder der Smartphones. Andere bekannte Leaker wie Ice Universe haben diese bereits aufgegriffen. Hier könnt ihr sie sehen:

Galaxy S25 (Plus, Ultra): Frühe Render-Bilder bestätigt

Bei den Bildern dürfte es sich ziemlich sicher um Material handeln, das Samsung zum Release des Galaxy-S25 nutzen wird. Abgebildet sind alle Modelle der Serie. Die Bilder bestätigen die vor Monaten bereits gezeigten Render-Bilder von Steve Hemmerstoffer. Der bekannte Leaker lag erneut richtig.

Auf dem ersten Bild sehen wir deutlich das Galaxy S25 Ultra in einer der neuen Farben. Samsung könnte diese unter dem Namen "Titanium Blue" vermarkten. Auf dem zweiten Bild sehen wir zwei Geräte. Trotz der verzerrenden Perspektive lässt sich erkennen, dass es sich um das Galaxy S25 Plus (Vordergrund) und das Galaxy S25 (Hintergrund) handelt.

Das kräftige Dunkelblau dürfte eine weitere neue Farbe sein. Eine hellblaue Variante gab es bereits im letzten Jahr direkt bei Samsung ("Sapphire Blue"). Stimmen die geleakten Bezeichnungen, handelt es sich um "Moon Night Blue" (dunkel) und "Sparking Blue" (hell).

Außerdem können wir noch Samsungs neue "Now Bar" mit einem "Now Brief" genannten Feature erkennen.

Abwesenheit des Galaxy S25 Slim

Mit Abwesenheit glänzt das Galaxy S25 Slim. Die Einladung zum Unpacked-Event hatte die Hoffnung geweckt, dass das Slim-Modell zusammen mit der gewohnten S25-Serie vorgestellt wird. Mittlerweile wird aber immer deutlicher: Das Galaxy S25 Slim kommt wohl später. Am 22. Januar sehen wir also vermutlich die gewohnten drei neuen Samsung-Smartphones in Aktion. An diesem Tag enthüllt der Hersteller die Galaxy-S25-Familie.

