Einer der bekanntesten Leaker im Smartphone-Bereich hat sich zu Wort gemeldet und die spannendsten Features des schon bald erwarteten Samsung Galaxy S25 Edge genannt.

In einem anscheinend mittlerweile gelöschten X-Beitrag hat der Leaker Evan Blass (@evleaks) die Highlights genannt, mit denen Samsung potenzielle Käufer vom Galaxy S25 Edge überzeugen will. Und diese Aussagen haben Gewicht, denn Blass zählt zu den treffsichersten Leakern im Smartphone-Bereich.

Galaxy S25 Edge: Ultradünn, superleicht und riesiger Sensor

Wie PhoneArena berichtet, scheint Blass unter anderem an einen Textschnipsel gekommen zu sein, der sich wie ein typischer Marketing-Text von Samsung liest. Folgende Highlights könnt ihr erwarten:

Dicke von nur 5,8 mm

Gewicht von nur 163 g

Rahmen aus Titan

Frontglas: Corning Gorilla Glass Ceramic 2

Kamera mit hochauflösendem 200-MP-Sensor

Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

One UI 7

Die Infos verdeutlichen, in welche Richtung Samsung in puncto Marketing mit dem Galaxy S25 Edge gehen will: Das Edge-Modell soll ein enorm dünnes und leichtes Premium-Smartphone werden, das einiges aushält. Und trotzdem sollen Nutzer nicht auf Top-Leistung verzichten müssen. Dafür sorgen der enorm starke Chipsatz (vermutlich wieder in der "for Galaxy"-Variante) und der hochauflösende 200-MP-Hauptsensor im rückseitigen Kameraelement.

Frühester Verkaufsstart des Galaxy S25 Edge

Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis wir das schon mehrmals von Samsung angeteaserte Edge-Modell in den Läden sehen. Zumindest in Südkorea und China soll das Galaxy S25 Edge bereits am 14. Mai in den Verkauf gehen. Wann genau es in Deutschland so weit ist, bleibt unklar. Aber auch hierzulande wird die neue Variante des Galaxy S25 sicherlich nicht lange auf sich warten lassen. Günstig wird das S25 Edge allerdings nicht.

