Frustgrund für alle Samsung-Fans: Nach neuem Informationsstand wird das ultradünne Galaxy S25 Edge im Mai zunächst nur in Asien veröffentlicht. Deutschland und weitere westliche Länder sollen später folgen.

Wer sich auf das Galaxy S25 Edge freut, braucht Geduld. Ursprünglich sollte Samsung das Smartphone am 16. April vorstellen, doch daraus wird wohl nichts. Stattdessen berichten inoffizielle Quellen, dass der Release am 13. Mai erfolgt. Und Ice Universe (via Weibo) toppt das Ganze nun auch noch mit einer weiteren Hiobsbotschaft: Das Galaxy S25 Edge soll zuerst nur in Südkorea und China auf den Markt kommen.

Wann erfolgt der Deutschland-Release?

Ice Universe ist in der Tech-Szene für seine oft zutreffenden Leaks und Prognosen bekannt. Seine Aussage ist also durchaus ernst zu nehmen. Leider ist sie nicht sonderlich gehaltvoll. Er verrät uns nämlich lediglich, dass der Marktstart in China und Südkorea am Ende des Monats Mai erfolgt. Darüber, wann der westliche Markt (inklusive Deutschland) an der Reihe ist, lässt er uns im Unklaren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Samsung ein Smartphone zunächst nur auf ausgewählten asiatischen Märkten veröffentlicht. Auch beim neuen Samsung Galaxy Z Fold SE wurde die Strategie angewandt.

Die Sorge, dass Samsung das Galaxy S25 Edge überhaupt nicht in Deutschland veröffentlicht, braucht euch übrigens nicht zu plagen. Aktuell dürfen wir davon ausgehen, dass Samsung das Smartphone weltweit veröffentlicht – nur eben stufenweise.

Das erwartet euch beim Galaxy S25 Edge

Mit dem Galaxy S25 Edge wird Samsung ein komplett neues Modell einführen. Das Verkaufsargument: die superdünne Bauweise. Das Smartphone soll nur 5,83 mm dick sein. Daher soll der Akku auch lediglich 3900 mAh fassen. Wir sind gespannt, wie sich das auf die Laufzeit auswirkt.

Weiterhin soll der Chip "Snapdragon X Elite for Galaxy" an Bord sein, der eine tadellose Leistung verspricht – zumal er mit 12 GB RAM ausgestattet sein soll. Außerdem ist die Rede von bis zu 512 GB Speicherplatz und einer 25-W-Schnellladefunktion.

