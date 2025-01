Gerüchten zufolge will Samsung der Kamera des Galaxy S25 Ultra im Videobereich einen Performance-Boost verpassen. Verantwortlich dafür soll unter anderem die neue Hardware sein.

Bereits in gut zwei Wochen will Samsung die neue Galaxy-S25-Serie vorstellen. Kurz vor dem Release wurden noch einmal Details zur Kamera des Galaxy S25 Ultra von einem bekannten Samsung-Leaker enthüllt. Auf Weibo teilt Ice Universe mit, dass das Galaxy S25 Ultra bessere Videos bei Nacht aufnehmen soll.

Galaxy S25 Ultra: Bessere Videos dank Qualcomm

In seinem Weibo-Post ergänzt Ice Universe seine Aussage und offenbart, wie Samsung die Video-Performance der Kamera des Galaxy S25 Ultra verbessern will: Vor allem der neue Chip soll den Sprung bei nächtlichen Aufnahmen oder Videos bei schwachem Licht möglich machen.

Das bedeutet, Samsung will sich die Rechenpower des Snapdragon 8 Elite zunutze machen. Der Qualcomm-Chip dürfte mit seiner Leistung mehr Raum für Software-Nachbesserungen schaffen. Wie genau die Videoqualität verbessert werden soll, verrät Ice Universe nicht. Der Leaker fügt abschließend an: Das Galaxy S24 Ultra soll dieses Upgrade wohl nicht erhalten, da es den neuen Prozessor voraussetzt.

Da Samsungs Top-Smartphones zwar sehr gute Videoaufnahmen ermöglichen, bei schlechtem Licht aber gerne etwas hinter Konkurrenten wie dem iPhone zurückfallen, könnte dies ein großer Schritt für den Hersteller sein. Obendrein sollen neue Videobearbeitungs-Tools kommen.

Weitere Details zum Galaxy S25 Ultra

Infos zur Video-Performance sind nicht die einzigen Leaks kurz vor dem Release des Galaxy S25 Ultra. Auch der oft gut informierte Roland Quandt (via Bluesky) sowie Leaker Ahmed Qwaider (via X) haben sich in sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Sie untermauern noch einmal einige Spezifikationen des Ultra-Modells:

Größe: 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 219 g

Display: 6,9 Zoll Dynamic LTPO AMOLED 2X 120 Hz (91,4 % der Vorderseite), 2600 Nits (max. Helligkeit)

Performance: Snapdragon 8 Elite + 12/16 GB RAM

Akku: 5000 mAh, 45 W Schnellladen, 25 W Wireless Charging (Qi2)

Wie die Galaxy-S25-Familie genau ausgestattet ist, erfahren wir dann am 22. Januar 2025. Dann hält Samsung das erste Unpacked-Event in diesem Jahr ab.

