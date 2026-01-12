Aktuelle Handy-Deals
Aktuelle Handy-Deals
Handytarif-Vergleich 2025
Handytarif-Vergleich 2025
Handybundle-Rechner
Handybundle-Rechner
Home
> Samsung
> News

Samsung Galaxy S27 Ultra: Top-Modell bekommt Kamera-Upgrade

Galaxy S25 Ultra Titanium Black Kamera
Samsung Ultra-Modell (Bild: S25 Ultra) endlich ein langerwartetes Kamera-Upgrade erhalten (© 2025 Samsung )
profile-picture

Robert Kägler

Ambitionierte Smartphones begeistern Robert. Längere Zeit ein Expat in Japan, wandelt er nun nicht zwischen Kulturen, sondern Handy-Ökosystemen hin und her.

Artikel aktualisiert 12.01.26

Nicht mit dem S26 Ultra, sondern mit dem Galaxy S27 Ultra soll es endlich so weit sein: Einem Experten zufolge plant Samsung ein langersehntes Hardware-Upgrade für die Kamera der Ultra-Serie – allerdings mit einem Haken.

Wie der oft gut informierte Leaker Ice Universe auf der Plattform X enthüllt, will Samsung dem Galaxy S27 Ultra endlich einen neuen Hauptkamerasensor spendieren. Damit würde die Ultra-Serie erstmals seit vielen Jahren ein echtes Hauptkamera-Upgrade erhalten.

Samsung Galaxy S25 Ultra
Android-König mit Eingabestift
Samsung Galaxy S25 Ultra

Eine großartige Kamera, ein riesiges Display, Top-Leistung und ein cooler Eingabestift: Das Galaxy S25 Ultra ist ein König unter den Android-Handys. Es gibt kaum ein besseres Smartphone in 2025.

30+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | o2-Netz
bis zu pfeilschnelle 300 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 49,99 € o2
100+ GB LTE/5G | Allnet-Flat | Telekom-Netz
bis zu 50 Mbit/s
4,99 € Versand | keine Anschlussgebühr
1,00 € Anzahlung
ab 49,50 € Congstar
  • Ohne Vertrag
ab 962,00 € Cyberport

Galaxy S27 Ultra: Neuer 200-MP-Sensor von Samsung geplant

Bereits seit dem 2023 vorgestellten Galaxy S23 Ultra setzt Samsung bei der Hauptkamera der Ultra-Modelle für detailreiche Fotos auf den hauseigenen 200-MP-Sensor "HP2". Für Sprünge in der Fotoqualität hat sich der Hersteller in den vergangenen Jahren vor allem auf Software-Optimierungen, andere Hardware-Komponenten und KI verlassen.

Das soll sich auch nicht mit dem 2026 erwarteten S26 Ultra ändern. Erst ab dem Galaxy S27 Ultra kommt laut Ice Universe erstmals ein "ISOCELL S5KHP6" (kurz "HP6") genannter Sensor zum Einsatz. Welche Verbesserungen dieser auf Hardwareebene bietet, führt der Leaker nicht im Detail aus. Allerdings merkt er an: "Die Größe soll sich nicht ändern". Er weise eine Sensorgröße von 1/1.3 Zoll auf. Gerüchten zufolge bleibt die Auflösung ebenfalls bei 200 MP.

Auch interessant:
Samsung Galaxy S25 Ultra Farben Basis

Samsung Galaxy S25 Ultra: Lohnt sich das High-End-Handy noch?

Tobias Reuter | 28.05.25
Samsung Galaxy S25 in Icyblue

Samsung Galaxy S25 Test: Übersicht der Wertungen

Julian Schulze | 23.05.25
Welches Smartphone kaufen Beitragsbild

Welches Handy passt zu mir? Tipps für jede Preisklasse

Tobias Reuter | 17.06.25

Fällt Samsung hinter die chinesische Konkurrenz zurück?

Ein neuer Sensor dürfte bei vielen Fans nach Jahren der Stagnation definitiv für Freude sorgen. Dennoch ist noch unklar, wie groß der Sprung bei der Fotoqualität sein wird.

Vor allem die chinesische Konkurrenz hat in den letzten Jahren hardwareseitig enorm zugelegt und neuere, größere Kamerasensoren verbaut. Meist bieten diese zwar eine niedrigere 50-MP-Auflösung, aber Sony zeigt mit dem 1/1,12 Zoll großen Sensor "LYT-901", dass es auch größere 200-MP-Alternativen gibt. Man darf also gespannt sein. In jedem Fall: Neue Kamerahardware dürfte dem Ultra-Modell der S-Reihe guttun.

Auch interessant

Wie findet ihr das? Stimmt ab!

Transparenz:Wir verwenden sog. Affiliate-Links. Kauft ihr etwas, erhalten wir ggf. eine Provision. Ihr zahlt dafür keinen Cent extra, unterstützt aber die Arbeit der CURVED-Redaktion.

Mehr zu diesen Themen: