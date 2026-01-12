Nicht mit dem S26 Ultra, sondern mit dem Galaxy S27 Ultra soll es endlich so weit sein: Einem Experten zufolge plant Samsung ein langersehntes Hardware-Upgrade für die Kamera der Ultra-Serie – allerdings mit einem Haken.

Wie der oft gut informierte Leaker Ice Universe auf der Plattform X enthüllt, will Samsung dem Galaxy S27 Ultra endlich einen neuen Hauptkamerasensor spendieren. Damit würde die Ultra-Serie erstmals seit vielen Jahren ein echtes Hauptkamera-Upgrade erhalten.

Galaxy S27 Ultra: Neuer 200-MP-Sensor von Samsung geplant

Bereits seit dem 2023 vorgestellten Galaxy S23 Ultra setzt Samsung bei der Hauptkamera der Ultra-Modelle für detailreiche Fotos auf den hauseigenen 200-MP-Sensor "HP2". Für Sprünge in der Fotoqualität hat sich der Hersteller in den vergangenen Jahren vor allem auf Software-Optimierungen, andere Hardware-Komponenten und KI verlassen.

The size is the same as HP2.

But there are more new technologies being added. https://t.co/5qJlv0MCeB — Ice Universe (@UniverseIce) January 11, 2026

Das soll sich auch nicht mit dem 2026 erwarteten S26 Ultra ändern. Erst ab dem Galaxy S27 Ultra kommt laut Ice Universe erstmals ein "ISOCELL S5KHP6" (kurz "HP6") genannter Sensor zum Einsatz. Welche Verbesserungen dieser auf Hardwareebene bietet, führt der Leaker nicht im Detail aus. Allerdings merkt er an: "Die Größe soll sich nicht ändern". Er weise eine Sensorgröße von 1/1.3 Zoll auf. Gerüchten zufolge bleibt die Auflösung ebenfalls bei 200 MP.

Fällt Samsung hinter die chinesische Konkurrenz zurück?

Ein neuer Sensor dürfte bei vielen Fans nach Jahren der Stagnation definitiv für Freude sorgen. Dennoch ist noch unklar, wie groß der Sprung bei der Fotoqualität sein wird.

Vor allem die chinesische Konkurrenz hat in den letzten Jahren hardwareseitig enorm zugelegt und neuere, größere Kamerasensoren verbaut. Meist bieten diese zwar eine niedrigere 50-MP-Auflösung, aber Sony zeigt mit dem 1/1,12 Zoll großen Sensor "LYT-901", dass es auch größere 200-MP-Alternativen gibt. Man darf also gespannt sein. In jedem Fall: Neue Kamerahardware dürfte dem Ultra-Modell der S-Reihe guttun.

