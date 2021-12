Ihr wisst noch nicht, welches Smartphone ihr kaufen sollt? Unser Ratgeber unterstützt euch bei der Suche nach dem passenden Handy. Wir verraten euch, welche Klassen es gibt und geben euch konkrete Tipps für bestimmte Nutzertypen.

Inhaltsverzeichnis:

"Welches Smartphone kaufen?" - Eine einfache Frage, die jedoch viele Antwortmöglichkeiten bietet. Immerhin gibt es dutzende Smartphone-Marken und -Modelle, die alle unterschiedliche Ausstattungen bieten, sodass man schnell den Überblick verlieren kann. Samsung, Apple und Huawei sind bekannt, doch in den letzten Jahren haben auch viele Neulinge aus Fernost den Weg zu uns gefunden. Marken wie Xiaomi, Oppo, OnePlus oder Vivo sind längst nicht mehr nur kleine Nebendarsteller.

Smartphone-Klassen: Diese Unterschiede gibt es

Für eine grundlegende Unterscheidung ist jedes Smartphone einer bestimmten Klasse zugeordnet. Diese verrät euch noch nichts Genaues über das Gerät, hilft aber einen ersten Überblick zu bekommen. Zum Beispiel, wie viel es ungefähr kostet und was für eine Ausstattung zu erwarten ist. Die Hersteller versuchen möglichst viele Preissegmente zu bedienen. Grob können wir Smartphones aber in nachfolgende Klassen einteilen. Die folgende Auflistung hilft euch die Frage "Welches Smartphone kaufen?" zu beantworten:

Premium-Smartphones: Das beste vom Besten

Das iPhone 13 Pro Max ist ein waschechtes Premium-Smartphone (© 2021 Apple )

Die Luxus- und High-End-Geräte sind in der Regel mit der neuesten und besten Hardware ausgestattet, die dem jeweiligen Hersteller zur Verfügung steht. Vor allem beim hochwertigen Design, dem verwendeten Chipsatz und der Kamera-Leistung machen Smartphones dieser Kategorie, im Vergleich zu den anderen Klassen, einen merklichen Sprung. Preislich müsst ihr hier in der Regel mit mindestens 600 Euro rechnen. Die stärksten Modellvarianten kosten oft sogar um die 1000 Euro. Solche Smartphones tragen oft ein Pro oder Ultra im Namen. Beispiele hierfür sind:

Die bekanntesten und beliebtesten High-End-Geräte stammen vor allem von Samsung und Apple. Aber auch von anderen Herstellern wie Xiaomi kann man Smartphones kaufen, die sich auf höchstem Niveau befinden und so manches Alleinstellungsmerkmal bieten. Das Xiaomi Mi 11 Ultra (hier im Test) besitzt zum Beispiel ein in die Kamera integriertes Display.

Obere Mittelklasse: Premium mit Abstrichen

Hier findet ihr eine Auswahl ausgewogener Smartphones mit viel Premium-Hardware, aber einigen Abstrichen. Dieser Kompromiss macht sich beim Preis bemerkbar. Viele Smartphones gibt es bereits ab unter 500 Euro. Immer mehr Hersteller bringen mittlerweile zu einem späten Zeitpunkt im Produktzyklus ihrer High-End-Geräte etwas abgespeckte Varianten der Flaggschiffe auf den Markt, die oft in dieser Kategorie zu finden sind. An anderer Stelle findet ihr bei uns eine Übersicht über die besten Mittelklasse-Smartphones. Beispiele hierfür sind:

Untere Mittelklasse: Günstig und gut

In der unteren Mittelklasse findet ihr Geräte, die weitgehend Standard-Ausstattung bieten. Das macht sie besonders günstig, sodass sie schon für unter 300 Euro über die Ladentheke gehen. Hier müsst ihr noch einmal deutlich größere Kompromisse eingehen als in der oberen Mittelklasse, die gerne auch mit Geräten oberhalb ihrer Kategorie konkurrieren können. Manche Komponenten werden hier klar zurückgestellt, um einzelne Bereiche als besonders attraktives Feature hervorheben zu können. Hier haben wir eine Übersicht zu günstigen Mittelklasse-Smartphones.

Das Oppo Reno 4Z 5G ist ein Beispiel für ein Mittelklasse-Smartphone (© 2020 CURVED )

Beispiele hierfür sind:

Smartphones mit Grundfunktionen: Nur das Nötigste

In diese Kategorie fallen Smartphones, die nicht mehr als die Standard-Ausstattung bieten. Um den Preis zu drücken, ist oft auch ältere Hardware verbaut. Sie eignen sich vor allem als erstes Telefon oder günstige Option, wenn man die Features seines Smartphones sowie kaum nutzt und hauptsächlich erreichbar sein möchte. Smartphones für Neulinge kosten deshalb weniger als 200 Euro. Hier ist eine Liste mit den besten Smartphones unter 200 Euro.

Weitere Geräte für Smartphone-Anfänger:

Smartphone-Nutzertypen: Welches Smartphone kaufen?

Nun, da ihr euch einen ersten Überblick darüber verschafft habt, welche Smartphone-Klasse preislich und ausstattungstechnisch in Frage kommt, geben wir euch konkrete Beispiele anhand von Stereotypen. Für die meisten Ansprüche sollte sich hier die Frage "Welches Smartphone kaufen?" klären:

Social-Media-Junkies

Facebook, WhatsApp, Snapchat und Instagram laufen den ganzen Tag? In diesem Fall braucht ihr in erster Linie ein Smartphone mit guter Akkulaufzeit und einem großen Display. Leistung wird nur so viel benötigt, dass alles flott läuft, aber das Handy muss keinen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Die Kamera sollte ebenfalls gut sein, um die Follower mit gelungenen Selfies zu versorgen, muss aber kein Premium-Niveau bieten.

Das Google Pixel Pixel 4a 5G bietet euch ein großes Display und eine hervorragende Kamera (© 2020 CURVED )

Für diesen Anwendungsbereich eignet sich die Mittelklasse besonders gut. Während wir vor einigen Jahren in dieser Kategorie noch deutliche Geschwindigkeitsunterschiede im Vergleich mit teuren Smartphones sehen konnten, bieten mittlerweile viele Hersteller, wie zum Beispiel Google oder Xiaomi, Modelle, die nicht so viel kosten, aber dennoch genug Prozessor-Performance und starke Features mitbringen. Einige gute Optionen für Social-Media-Fans sind:

Welches Smartphone sollten Hobby-Fotografen kaufen?

Bei euch sollte selbstverständlich in erster Linie die Kamera im Fokus liegen. Doch nicht nur die ist wichtig. Da die Qualität der Smartphone-Fotografie hauptsächlich von der Software abhängig ist, braucht ihr ein Gerät mit leistungsstarker KI und vielen Einstellungs- oder Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Insofern kommen in der Regel nur Smartphones aus dem Premium- und dem oberen Mittelklasse-Segment in Frage. Samsung und Huawei sind vor allem im Foto-Bereich stark. Apple kann zusätzlich mit Video-Performance punkten.

Welches Smartphones kaufen: Tipps für Gamer

Wer auf seinem Smartphone zockt, achtet auf ein großes 120-Hz-Display mit mindestens Full-HD-Plus-Auflösung, viel Ausdauer und möglichst viel Leistung. Mit anderen Worten: Ihr braucht ein Premium-Handy mit High-End-Hardware. Gamer sollten nicht sparen, denn sonst verliert das Spielerlebnis schnell seinen Reiz.

OnePlus überzeugt seit jeher mit starker Leistung - so auch das OnePlus 8T (© 2020 OnePlus )

Einige Hersteller haben deshalb Smartphones entwickelt, die genau diese Nische bedienen sollen. Gaming-Smartphones haben zudem oft Extra-Features wie RGB-Beleuchtung, oder zusätzliche Kühlsysteme. Angepasste Software lässt euch außerdem das Erlebnis während eurer Gaming-Session optimieren. Gewöhnliche High-End-Geräte sind natürlich ebenfalls eine sehr gute Wahl.

OnePlus 8T (Pro)

Asus ROG Phone 3

Xiaomi Black Shark 3S

Hauptsache erreichbar

Wenn das Smartphone nur zum Anrufen oder zum Chatten dient, reicht ein Gerät aus der Einsteigerklasse. Denn wozu unnötig viel Geld für Features ausgeben, die am Ende ohnehin nicht genutzt werden? Insbesondere Kinder und Rentner sollten sich die folgenden Beispiele einmal genauer ansehen.

Samsung Galaxy A21s

Huawei P Smart 2021

Nokia 2720 Flip (mit Vertrag)

Sie erledigen die wichtigsten Aufgaben zuverlässig und bieten alle üblichen Smartphone-Funktionen, die man im Alltag gebrauchen kann. Wer etwas mehr Geld ausgeben kann, findet in der Mittelklasse aber meist Smartphones, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.