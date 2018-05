Samsung Galaxy Tab S4 könnte im Juli vorgestellt werden

Der Nachfolger des Samsung Galaxy Tab S3 (Foto) steht offenbar in den Startlöchern

Das Samsung Galaxy Tab S4 nähert sich offenbar seinem Release: Anfang Mai 2018 wurde das Tablet bereits von der Wi-Fi Alliance zertifiziert, jetzt folgte die Bluetooth-Zertifizierung. Das Tablet könnte womöglich bereits im Juli vorgestellt werden, spekuliert SamMobile.

In der entsprechenden Datenbank wird das Tablet mit Klarnamen genannt, sodass es sich definitiv um das Galaxy Tab S4 handelt. Die Modelnummer lautet SM-T835. Jene taucht zudem in der russischen Zertifizierungsbehörde EEC auf, meldet UpcomingDevice. Der südkoreanische Tech-Gigant scheint sich also aktuell bei diversen Institutionen fleißig grünes Licht für den Vertrieb zu holen. Der Eintrag zur Bluetooth-Zertifizierung bestätigt außerdem Bluetooth 5.0.

Tablet mit Snapdragon 835

SamMobile sieht dies als Hinweis darauf, dass Samsung auf einen Snapdragon 835 setzt. Das Gerücht zu Qualcomms Top-Chipsatz von 2017 hielt sich zuletzt bereits hartnäckig. Dazu kommen mutmaßlich 4 GB RAM. Dass Samsung auf internationalen Märkten auf unterschiedliche Chipsätze setzen wird, wie etwa beim Galaxy S9, sei dagegen unwahrscheinlich. Das Samsung Galaxy Tab S4 verfügt zudem wohl über einen 10,5 Zoll großen Bildschirm mit der Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln.

Sollte das Portal mit der Juli-Prognose richtig liegen, würde Samsung das Galaxy Tab S4 etwas früher als bisher vermutet der Öffentlichkeit präsentieren. Zuletzt hieß es noch, das Unternehmen würde den Nachfolger des Galaxy Tab S3 erst zur Internationalen Funkausstellung in Berlin vorstellen. Die IFA 2018 startet am 31. August.