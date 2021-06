Die Samsung Galaxy Watch 4 scheint eine der interessantesten Smartwatches des Jahres zu werden. Gespannt sind wir vor allem auf das neue Betriebssystem, doch auch Fitness-Fans sollten die Uhr auf dem Zettel haben.

Denn die Samsung-Smartwatch soll ein Feature mitbringen, das ambitionierte Sportler interessieren dürfte – und aus dem Fitness-Studio kennen. Das berichtet zumindest Leak-Experte Max Weinbach auf Twitter:

Galaxy Watch4. BIA sensor. — Max Weinbach (@MaxWinebach) June 25, 2021

Ihm zufolge gehöre ein BIA-Sensor zur Ausstattung der Samsung Galaxy Watch 4. "BIA" steht für bioelektrische Impendanzanalyse. Diese beinhaltet unter anderem die Erfassung eures Körperfett-Anteils. In vielen Gyms könnt ihr den über eine Körperfett-Waage messen lassen. Besitzer der Galaxy Watch 4 müssten dafür womöglich nicht einmal das Sofa verlassen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Samsung Galaxy A52

+ BLAU Allnet L 4 GB + 1 GB CURVED Aktion! +1 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

Eine Kamera, die vieles kann (klare Fotos mit der 64 MP Hauptkamera)

5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) mtl./24Monate: 18,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Galaxy Watch 4: Wie funktioniert die Körperfett-Messung?

Wie die Samsung Galaxy Watch 4 euren Körperfett-Anteil ermittelt, verrät Max Weinbach nicht. Eine denkbare Lösung hat Android Authority beschrieben: Bei einer traditionellen bioelektrischen Impendanzanalyse fließt Strom durch euren Körper und ein BIA-Sensor misst den Widerstand in eurem Körper. Üblicherweise muss der Untersuchte dafür zwei Elektroden anlegen, um einen geschlossenen Stromkreis zu erzeugen. Bei der Galaxy Watch 4 könnte es genügen, die Uhr an einem Handgelenk zu tragen und mit der anderen zu berühren.

Nicht nur für Leistungs-Sportler

Im Leistungs-Sport gehört die Messung des Körperfett-Anteils seit Langem zum Pflichtprogramm. Aber nicht nur (semi-)professionelle Athleten sollten sich für das mutmaßliche Feature der Galaxy Watch 4 interessieren. Der eigene Körperfett-Anteil spielt sowohl beim Muskelaufbau und Abnehmen eine Rolle als auch für euren Gesundheitszustand generell.

In jedem Fall ist er als Kennzahl eine gute Ergänzung zu weiteren getrackten Daten. Ebenfalls besonders für Sportler interessant ist beispielsweise die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max). Der Sauerstoffgehalt eures Blutes (SpO2) wiederum hilft eher dabei, mögliche Krankheiten frühzeitig zu identifizieren. Welche Werte die Galaxy Watch 4 alle ermitteln kann, bleibt abzuwarten.

Erfahren könnten wir es bereits am 28. Juni auf einem Samsung-Event, das im Zeichen zukünftiger Smartwatches steht. In den Mittelpunkt stellen wird Samsung an diesem Tag wohl das neue Betriebssystem für die Galaxy Watch 4. Möglicherweise verrät uns der Hersteller dann aber auch mehr über die Uhr selbst.